Matthias Schweighöfer + Ruby O. Fee: Jetzt plaudert er über ihr Sexleben

Barbara Schöneberger, 49, nimmt in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" kein Blatt vor den Mund und fragte Kino-Liebling Matthias Schweighöfer, 42, ganz ungeniert über dessen Sexleben mit Ruby O. Fee, 27, aus.

Matthias Schweighöfer plaudert über Sex

So wollte die beliebte TV-Moderatorin von ihrem Gast wissen, in welchem Alter Sex denn besser sei – mit 25 oder mit 42 Jahren, Matthias' jetzigem Alter. Eine ganz schön private Frage. Der Schauspieler wich zunächst gekonnt aus und erklärte, dass es gar nicht immer so leicht sei, zu altern. "Ich hatte einen Bandscheibenvorfall vor Kurzem. Ich merke Unterschiede. Selbst so ein Vorfall mit 42 bringt dich in eine Position, wo du denkst, ich bin wirklich alt." Doch keine Sorge, Matthias' Sexleben ist offenbar nicht eingeschlafen. Mit Hilfe eines guten Physiotherapeuten sei er nämlich auf dem Weg der Besserung und erklärte frech in Anspielung auf den berühmten Comic-Hasen weiter: "Ich kann dir sagen: Roger Rabbit ist wieder unterwegs!" Prompt fängt das Kopfkino an und die Hörer:innen des Podcasts haben ein rammelndes Kaninchen vor Augen, herrlich

Matthias Schweighöfer macht mit Ruby O. Fee eine Paartherapie

Humor findet also auch im Schlafzimmer von Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee statt. In dem Podcast gab der Leinwandstar allerdings auch noch ernstere Themen in Bezug auf seine Beziehung preis und gestand, mit seiner Liebsten eine Paartherapie zu machen. Doch wer jetzt um die Liebe des Traumpaares fürchtet, der kann sich beruhigen: Matthias und Ruby stehen keinesfalls vor einer Trennung, sondern haben sich bewusst dazu entschieden, an ihrer Liebe zu arbeiten und sie somit zu stärken. "Ich hatte früher ein sehr großes Ego", gestand der Darsteller selbstreflektiert in dem Gespräch mit Barbara Schöneberger. Nun wolle er anderen Menschen – speziell auch seiner Partnerin – ganz bewusst mehr Aufmerksamkeit und Zeit schenken, anstelle immer nur schnell nach vorne zu preschen. Offensichtlich wirkt sich die Paartherapie sehr positiv auf die Beziehung der beiden aus.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.