Meghan Markle: Erster Auftritt nach ihrer Auszeit mit Baby Archie in Kanada

Herzogin Meghan, 37, und Prinz Harry, 35, verbrachten mit ihrem Sohn Archie Mountbatten-Windsor, acht Monate, mehrere Wochen in Kanada; feierten unter anderem dort das Weihnachtsfest. Jetzt sind die Sussexes zurück in der Heimat, doch in Gedanken offenbar noch im Urlaub: Ihr erster Termin 2020 steht ganz im Zeichen Kanadas.

Herzogin Meghan und Prinz Harry zeigen sich nach ihrem Urlaub

Harry und Meghan besuchen das Canada House in London und treffen dort Janice Charette, die kanadische Botschafterin in Großbritannien, um sich für die Gastfreundschaft während ihres Aufenthalts zu bedanken. Anschließend zieht es die Royals in die Canada Gallery, wo sie sich eine Ausstellung eines Multimedia-Künstlers ansehen.

Der Termin von Harry und Meghan ist "beispiellos"

Kaum sind die Sussexes wieder in der royalen Pflicht, gibt es wieder ein Haar in der Suppe. Gefunden hat es die "Daily Mail". Es sei "beispiellos", dass ein Mitglied der Königsfamilie einen offiziell im Terminkalender des Hofes ausgewiesenen Auftritt nutzen würde, um sich für einen privaten Besuch in einem anderen Land zu bedanken. Dankesbesuche seien nur nach Auslandsreisen im Namen der Regierung oder der Queen üblich. "Aber Harry und Meghan haben immer klar gemacht, dass sie Konventionen gerne ablehnen und das tun, was am wenigsten erwartet wird", kommentiert die "Daily Mail" das Vorgehen.

Auszeit mit Baby Archie in Kanada

Harry, Meghan und Archie hielten sich während ihres Urlaubes in einem abgelegenen Anwesen an einem See in Nord Saanich, British Columbia, auf. Das verriet Musik-Mogul David Foster, 70, der Ehemann von Meghans alter Schulfreundin Katherine McPhee, 35. Er hatte für die Sussexes den Kontakt zu dem Besitzer der Multimillionen-Dollar-Villa "Mille Fleurs" hergestellt, in die die Royals eincheckten.

Der Zeitung "Daily Mail" sagte Foster: "Ich fühlte mich geehrt, dass ich Meghan helfen konnte, denn ich bin Kanadier und wir sind ein Commonwealth-Land, wir sind die Krone."

