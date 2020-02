Meghan Markle: Jetzt kehrt sie nach London zurück

Das Jahr begann mit einem Paukenschlag im britischen Königshaus: Vor wenigen Wochen verkündeten Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Rückzug aus dem Königshaus. Nach anfänglicher Aufruhr schienen sich die Gemüter allmählich wieder beruhigt zu haben. Meghan Markle reiste direkt zurück nach Kanada, um mit Sohn Archie ein neues Leben zu beginnen, Prinz Harry zog kurze Zeit später nach. Die aktuellen Nachrichten sorgen daher für Überraschung: Nun kehrt die Sussex-Familie nach London zurück.

Meghan Markle kehrt erstmals zurück – gemeinsam mit Archie

Wie "The Sunday Times" berichtet, werden Herzogin Meghan und Prinz Harry schon bald wieder in England gesichtet werden können. Selbst ihren Sohn Archie bringen sie mit in die alte Heimat. Fans sollten sich aber nicht zu früh freuen: Es handelt sich keinesfalls um eine offizielle Rückkehr, sondern eher um eine Abschiedsrunde.

Das Datum ist ebenfalls schon bekannt: Es handelt sich um dem 09. März 2020, an dem der Commonwealth Day stattfindet. Insbesondere der Queen persönlich soll die Teilnahme ihres Enkels und dessen Familie an den offiziellen Feierlichkeiten am Herzen gelegen haben. Sie bat Prinz Harry, zu kommen – und sie kamen. So kommt die Familie im März noch einmal zusammen. Und Queen Elizabeth bekommt nebenbei ihren Urenkel wieder zu Gesicht. Archie soll sie bereits seit einigen Monaten nicht gesehen haben, was die Queen bereits in große Trauer versetzt haben soll.

Das ist Meghan Markle – Daten & Fakten

Meghan Markle ist die Herzogin von Sussex und Ehefrau von Prinz Harry

Vor ihrem Eintritt in die britische Königsfamilie wurde sie als US-amerikanische Schauspielerin unter anderem durch die Serie “Suits” bekannt

I Im Mai 2018 hat Prinz Harry Meghan Markle geheiratet

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben einen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (geboren: 6. Mai 2019)

Am 8. Januar 2020 gaben Prinz Harry und Meghan Markle bekannt, sich den royalen Pflichten entziehen und zum Teil in Kanada leben zu wollen





verwendete Quellen: Harper's Bazaar, The Sunday Times