Bald zu fünft? Adoptions-Hammer bei Melanie Müller

Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller (31) ist super gerne Mama! Darum soll nach Kind Nummer 2 noch nicht Schluss sein mit ihrer Familienplanung. 2017 wurden Melanie Müller und ihre Partner Mike Blümer (53) zum ersten Mal Eltern, da erblickte ihre Tochter Mia Rose das Licht der Welt. Im Jahr 2019 kam Söhnchen Matty dazu.

Dass Melanie Müller diese zwei Kinder bekommen konnte, ist ein ganz besonderes Glück für sie, denn viele Jahre lang dachte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin, dass sie nicht schwanger werden kann.

Melanie Müller möchte ein Kind adoptieren

Mit ihrem neuen Leben als Mutter ist Melanie Müller jetzt so glücklich, dass sie sich sehr gut vorstellen kann, noch ein drittes Kind in ihre Familie zu holen: Melanie Müller möchte ein Kind adoptieren. In einem Interview mit RTL verrät sie: "Gar nicht jetzt unbedingt ein Kleinkind, weil das so schön ist, sondern einfach Kinder, die wirklich gar keine Chance haben. Weil sie schon 8,9 Jahre sind und genau wissen, wir sind nicht mehr klein und niedlich. Uns adoptiert ja eh keiner." Was für eine schöne Nachricht!

Melanie Müller und Mike Blümer hatten schon einmal versucht, ein Kind zu adoptieren, allerdings klappte es damals nicht. "Uns hat man gesagt, dass wir zusammen nicht über 70 Jahre sein dürfen, damit der Altersunterschied zum Kind nicht zu groß ist", so Melanie Müller. Zum damaligen Zeitpunkt waren Melanie und Mike zusammen 79 Jahre alt. Doch Alter hin oder her, Melanie Müller ist überzeugt: "Wo zwei Kinder satt werden, da werden auch drei satt."

