Mia de Vries (†): Erster öffentlicher Brief von ihren Liebsten

View this post on Instagram

DIFFICULT ROADS OFTEN LEAD YOU TO BEAUTIFUL DESTINATIONS...! . 1. Brief an unsere vriesl . Mein Vrieslchen, gestern sind Levi und ich auf dem Weg zum Kindergarten an deinem Grab am Friedhof vorbei gefahren. Wir wissen dass du überall bist, dass du in unseren Herzen bist, überall halt, aber am Friedhof da steht dein Name, da können wir hingehen. Da ist der Ort der Ruhe und der inneren Verbundenheit mit dir. Da können wir mit dir reden, ohne Ablenkung. Zurück zum Ausgangspunkt: wir fahren vorbei, ich lasse die Fenster vom Auto runter und Levi und ich schreien laut: „Guten Morgen Lily, guten Morgen Mama!“ ich weiß, wir hätten auch flüstern können, du hörst uns sowieso! Aber wir wollten schreien! Es war mega! Und wenn wir die anderen geweckt haben, sorry! Du wusstest ja eh dass wir um diese Uhrzeit vorbeikommen..., gelle?! Vor dem Kindergarten fragte mich Levi nach einigem Schweigen: „Papa, was essen Schmetterlinge?“ „Blütenstaub von Blumenblüten...“ sagte ich. „Oh Papa, dann möchte ich Mama Blumen bringen, damit sie was essen kann...“ Zum Lachen war mir nicht, ganz im Gegenteil. Dein Sohn macht sich Sorgen, weil er die letzten Monate gelernt hat, immer auf dich aufzupassen... und er tut es immernoch! Was für ein cooler Typ?! Love you, love! Deiner! . #briefanvriesl #teamvriesl #loveyoulove #aufdieliebe #ggmp33 #schmetterlingehabenhunger