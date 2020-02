Mia de Vries – emotionaler Post kurz nach ihrem Tod

Lange hatte Mia de Vries ihre Follower via Instagram mit auf ihrem schweren Weg genommen. Mit vielen emotionalen Bildern teilte sie ihren Kampf gegen den Krebs. Von der schweren Diagnose über die Botschaft, dass sie vom Krebsleiden nicht mehr geheilt werden könne – bis zur Überbringung dieser schweren Nachricht an ihren fast vierjährigen Sohn. Ihre Familie und Follower unterstützten sie stets dabei. Dann die traurige Nachricht: Mia de Vries ist in der Nacht auf Sonntag verstorben. Nur wenige Tage nach ihrem Tod taucht nun ein emotionaler Post auf ihrem Instagram-Profil auf.

Unsere Mia hat‘s geschafft! In der Nacht zum Sonntag hörte sie auf zu atmen und rannte los! Frei, erlöst, leicht, so leicht, dass sie zu fliegen vermochte (...) Sie schaut auf uns und wird es genießen, was wir alle aus ihrem Vermächtnis gelernt haben.

"Sie hat ihr Leben gegeben für diesen Nachlass"

Es ist wahr: Mia de Vries hat viel Gutes hinterlassen. Sie hatte einen unglaublich positiven Einfluss auf ihre Community. "Ich kannte Mia nicht persönlich, aber sie hat sehr viele von uns sehr inspiriert. Ich habe ihr unglaublich gerne zugehört, wie sie über ernste Themen gesprochen hat, aber auch, wenn sie Lustiges erzählte oder einfach nur vom Alltag berichtete. Ich bin selbst gerade 29 und Mia hat mich dazu gebracht, die Kleinigkeiten im Leben zu sehen und zu würdigen.", erzählte eine Followerin in den Kommentaren.

Die Bloggerin hat mit ihren Geschichten ihre Follower bewegt und sie gelehrt, das Leben zu genießen. "Ein Vermächtnis aus bedingungsloser Liebe, positiver Energie, tiefstem Vertrauen und unbändigem Kampfgeist", heißt es auf ihrem Profil. Mia de Vries verließ die Welt ein bisschen besser, als sie sie vorgefunden hatte.

Wir sind in Gedanken bei ihrer Familie und Freunden und wünschen vor allem ihrem Mann Michel und ihrem Sohn Levi ganz viel Kraft.

Verwendete Quellen: Instagram