Micaela Schäfer: Frontal-Angriff auf Danni Büchner im Dschungelcamp

Ist Danni Büchner eine arme Frau, der übel mitgespielt wird, oder inszeniert sich die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner gezielt als Opfer? Diese Frage stellen sich alle Dschungel-Fans seit Tagen – und die meisten sind einfach nur noch genervt von Danni und ihren Jammer-Ausbrüchen.

Nun packt eine aus, die Danni Büchner sehr nah kennenlernen … musste. Erotikmodel Micaela Schäfer war in der Nacht zu Mittwoch in der Talkrunde "IBES – Die Stunde danach" mit Angela Finger-Erben zu Gast und ließ kein gutes Haar an Danni.

Micaela und Danni – wochenlang auf engstem Raum

Hintergrund: Die beiden kennen sich seit der TV-Show "Das Sommerhaus der Stars". 2018 war Micaela mit ihrem damaligen Freund Kandidatin in der Show, genauso wie Jens und Daniela Büchner.

Nun packt Micaela aus – und greift Danni frontal an: "Ich habe mit ihr zwei, drei Wochen verbracht, auch im gleichen Zimmer. Es tut mir wirklich leid: Ich kann nichts Gutes über diese Frau sagen!" Rumms, das saß!

Doch das Nacktmodel legt noch nach und ätzt: "Es war die schlimmste Zeit im Sommerhaus. Ich kenne keinen "Prominenten" der schlimmer ist."

Immer im Mittelpunkt

Doch warum war die Zeit mit Danni Büchner so schwer? Warum soll sie sogar die schlimmste Prominente sein? Auch darauf hat Micaela eine klare Antwort: "Sie muss immer im Mittelpunkt stehen, ganz aggressiv – und sie ist immer negativ eingestellt!"

Wer das hört, kann sich nach dem Auftreten von Danni in den letzten Dschungel-Shows gut vorstellen, wie es gemeint ist. Auch die Fans von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" sind inzwischen fast nur noch genervt von Danni und ihrer Art.

Sendezeit ist der Witwe von Jens Büchner dennoch sicher: Auch am heutigen Mittwoch wird sie wieder in die Dschungelprüfung müssen – weil die TV-Zuschauer für sie angerufen haben. Es scheint also ganz so, als wollten sie Danni zwar nicht jammern sehen, aber sie trotzdem leiden lassen.

Wie lange Danni Büchner diese Situation noch aushalten kann? Wir werden's sehen – jeden Abend bei RTL und rund um die Uhr bei TVNOW.

verwendete Quellen: RTL