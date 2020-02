Michael Ballack: Seltenes Foto von seinem Sohn überrascht

Ein Foto mit Seltenheitswert. Bei Instagram begeistert Michael Ballack, 43, seine Fans mit einem ganz privaten Bild. Ein Schnappschuss zeigt den ehemaligen Profifußballer zusammen mit seinem Sohn Emilio, 17.

Michael Ballack: Er hält seine Kinder aus den Medien fern

Ein Anblick, den die Fans und Follower nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Seit jeher halten Michael Ballack und seine heutige Ex-Frau Simone Mecky-Ballack, 44, die Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Fotos gibt es kaum. Um so mehr erfreut die scheinbar private Aufnahme, die - so verrät es die Ortsmarkierung des Instagram-Posts - in Miami Beach/Florida entstanden sein muss. Viel schreibt der ehemalige Nationalspieler nicht zu dem Bild. Alle Informationen, die der Post einem liefert, muss man sich "zusammensuchen".

Mittels des knappen Texts "father/son" (zu deutsch: Vater/Sohn) erfahren wir zunächst nur, was man sich schon denken kann, nämlich dass es sich auf dem Bild um seinen Sohn handelt. Die Personenmarkierung verrät uns zudem, dass es sich um den Mittleren seiner drei Jungs, Emilio, handelt. Und der Hashtag "Vacation" (sprich "Urlaub") macht deutlich, dass die beiden sich in Florida aufhalten, um Urlaub zu machen. SIMONE BALLACK: SELTENES FOTO MIT IHREN DREI SÖHNEN

Das Bild ist eine Seltenheit

Mehr erfahren wir nicht. Das Bild allein spricht aber auch schon Bände. Und so kommentieren seine Follower den Beitrag mit jeder Menge Begeisterung. Zahlreiche Kommentare beinhalten Herzen oder Smileys mit Herzen in den Augen, Komplimente bezüglich ihres guten Aussehens und so weiter. Kein Wunder: Michael Ballack und sein Sohn Emilio geben ein wirklich gutes Vater-Sohn-Gespann ab.

Verwendete Quelle: Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.