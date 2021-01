Alle News über Michael Wendler und Laura Müller im Brigitte-Ticker: Sexflaute bei Michael Wendler und Laura Müller? +++ Kann jetzt nur noch Adeline ihren Vater Michael Wendler retten? +++ Reicht Laura jetzt die Scheidung ein?

6. Januar 2021

Sexflaute bei Michael Wendler und Laura Müller?

Wie läuft's im Schlafzimmer bei Michael Wendler, 48, und Laura Müller, 20? Eigentlich hat man von außen den Eindruck, dass die beiden verrückt nach einander sind. Im Netz betonen die Turteltauben immer wieder, wie sehr sie sich lieben und überhäufen sich mit Komplimenten. Doch anscheinend knistert es in ihrer Beziehung nicht mehr so stark wie zu Beginn. Zumindest deutete der Wendler nun an, dass der Sex etwas auf der Strecke geblieben ist.

Am Mittwoch (5. Januar) lief die erste Folge der diesjährigen DSDS-Staffel, in der der Wendler zu Beginn noch als Juror zu sehen ist. In der Auftakt-Episode gab er er gegenüber einer Kandidatin, die er nicht gut fand, plötzlich folgende Aussage von sich: "Man kriegt nicht immer das, was man will. Krieg ich auch nicht." Eine Steilvorlage für Chef-Juror Dieter Bohlen, 66, der direkt nachbohrte: "Ach, echt? Lässt Laura dich nicht immer ran?" und der "Egal"-Interpret antwortete ehrlich: "Joa, aber schon lange nicht mehr!"

Im Juli 2019 sprachen noch beide anders über das Thema Sex. Im Gespräch mit RTL bescheinigte Laura ihrem Partner sogar echte Liebhaber-Qualitäten: "Jeder hat ja so seine Vorstellungen, wenn man noch keinen Sex hatte. Und ich kann sagen, dass meine Vorstellungen eben getoppt wurden."

5. Januar 2021

Michael Wendler: Kann jetzt nur noch seine Tochter Adeline ihn retten?

Seit Monaten macht Michael Wendler, 48, mit Verschwörungstheorien über die aktuelle Coronapandemie und die US-Wahlen von sich reden. Auch Chris Töpperwien, 46, hat sich im Netz bereits mehrfach über die Ansichten seines früheren Freundes geärgert und gegen ihn geschossen. Er sieht inzwischen nur noch eine Chance für den "Egal"-Interpreten: Er hofft, dass seine Tochter Adeline Norberg, 18, ihn wieder zur Vernunft bringt.

Diese Hoffnung bringt Töpperwien in einem Brief an den Wendler zum Ausdruck, den er kürzlich in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Darin wettert er zunächst gegen den Schlagersänger und schreibt: "Ich habe lange genug als dein Kumpel zu dir gehalten, aber seitdem du diesen täglichen Vollschrott präsentierst und uns alle damit penetrierst, kann ich dich nicht mehr ernst nehmen. Im Grunde genommen hast dU völlig den Verstand verloren." Michael habe sich seiner Meinung nach unglaubwürdig gemacht und einen Dachschaden. Seine Frau Laura Müller, 20, nennt er zudem "verstrahlt".

Dann kommt er auf Michaels Tochter zu sprechen. "Hoffentlich findet jemand die fehlenden Dachlatten und gibt sie dir zurück. Im besten Fall deine eigene Tochter", so Töpperwien weiter. Adeline sei außerdem diejenige, die einem Leid tun müsste. Ob die Blondine das auch so sieht? Wohl eher nicht – zumindest machte die 18-Jährige bisher deutlich, dass sie zu ihrem Vater steht.

4. Januar 2021

Laura Müller: Reicht sie jetzt die Scheidung ein?

Laura Müller, 20, steht nach dem Eklat um ihren Ehemann Michael Wendler, 48, der mit wüsten Corona-Theorien Aufmerksamkeit erregte, nach wie vor unter Beobachtung. Nicht nur Paparazzi, Fans und die TV-Landschaft stürzen sich auf die junge Frau, auch in den Medien muss die Influencerin allerhand aushalten. Im Internet tauchte nun ein Bericht eines bekannten Frauen-Magazins auf, das behauptet, Laura Müller würde die Scheidung einreichen.

Alles Quatsch, stellt Michael Wendler klar. "Meine Frau hat keine Scheidung eingereicht und wird es auch nicht", berichtigt der Sänger in seiner Instagram-Story.

Auch eine weitere Meldung entlarvt der "Egal"-Interpret als Fake-News. Laura drohe die Abschiebung aus den USA. Der Grund sei die Forderung eines Gläubigers. Timo Berger fordere 30.000 Euro von den beiden, heißt es in dem Medien-Bericht des People-Magazins. Der 48-Jährige dementiert beide Behauptungen. "Es droht meiner Frau weder Abschiebung, noch schulde ich Herrn Berger Geld", erklärt Michael Wendler in seiner Instagram-Story. Es scheint so, als könne das Paar nichts erschüttern.

