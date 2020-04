Michael Wendler: Das sagt er zu Claudia Norbergs neuer Liebe

Für Liebes-Schlagzeilen ist ja eigentlich eher ihr Ex-Mann Michael Wendler, 47, zuständig. Der busselt sich mit Freundin Laura Müller, 19, durch die Sozialen Netzwerke und lässt jeden an seinem Glück mit seinem Schatzi teilhaben. Doch jetzt hat sich auch Claudia Norberg, 49, wieder neu verliebt. Was sagt wohl ihr Ex dazu?

Claudia Norberg: Das ist der neue Mann in ihrem Leben

Doch wer lässt Claudias Herz höher schlagen? Ein Pilot aus Deutschland. Den hat sie kurz vor ihrer Abreise in ihre Wahlheimat Florida noch in Deutschland kennengelernt, schreibt "RTL.de". Alex Jolig und dessen Frau Britt hätten die beiden verkuppelt, verriet die Blondine der Webseite. "Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline", so Claudia Norberg über den Mann, der ihr Interesse geweckt hat. "Und deshalb hat er die Möglichkeit, hierher zu kommen. Der ideale Mann für mich, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann, wo er will und wann er will". Seinen Namen verriet sie nicht.

Ihre Beziehung liegt aktuell auf Eis

Der Pilot habe sie aber sogar schon in Florida besucht. "Wir würden uns gern näher kennenlernen, aber aktuell gibt es keine Möglichkeit, auch für ihn nicht", erzählte sie bei ihrem Video-Interview aus ihrem Zuhause in Cape Coral. US-Präsident Donald Trump, 72, verhängte vor Wochen ein Einreiseverbot für Europäer aufgrund des Coronavirus. Bis das aufgehoben wird, müssen sich Claudia Norberg und ihr Pilot wohl Briefe schreiben oder aufs Telefon zurückgreifen.

Michael Wendler freut sich für seine Ex

Claudias Ex Michael Wendler reagiert wohlwollend auf die Nachricht, dass Claudia einen neuen Mann hat. Er hätte auch nur durch die Medien davon erfahren, sagte er gegenüber "RTL". "Ich freue mich sehr für sie. Ich wünsche ihr, dass sie wieder glücklich wird."

Der Wendler hat momentan sowieso ganz andere Dinge im Kopf. Anscheinend plant er schon fleißig die Hochzeit mit seiner Laura, die noch in diesem Jahr vor TV-Kameras stattfinden soll.

Verwendete Quelle: RTL.de

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.