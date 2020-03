Michael Wendler: Geld-Segen durch TV-Show mit Oliver Pocher?

Oliver Pocher, 42, und Michael Wendler, 47, haben sich am vergangenen Sonntag (1. März) dem direkten Zweikampf gestellt und ihren "Streit" ein für alle Mal beigelegt. 4,22 Millionen TV-Zuschauer schalteten ein - Top-Quote für RTL! Am Ende hatte Pocher im Duell die Nase haushoch vorn. Der Wendler trug die Blamage mit Fassung und zeigte sich als fairer Verlierer; las sogar eine von RTL vorgefertigte "Loser"-Rede vor. Warum er am Ende trotzdem ein Gewinner ist.

Michael Wendler: So viel Geld hat er angeblich für die TV-Show bekommen

Wie "BILD" erfahren haben will, soll der "Egal"-Sänger 150.000 Euro für seinen Auftritt erhalten haben. Und Oliver Pocher? Der ging laut der Zeitung im direkten Gagen-Vergleich leer aus. Hintergrund: RTL hatte im Dezember 2019 verkündet, einen exklusiven Zwei-Jahres-Vertrag mit dem Comedian abgeschlossen zu haben. Der Entertainer könne "seine Talente in verschiedensten Genres ausspielen", hieß es. Dazu sollen laut BILD einige Live-Shows gehören, wie "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig". Für Pocher läuft also alles bestens - auch auf Social Media.

Instagram-Follower steigen rapide

Nicht nur bei "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig" war Pocher der Gewinner, sondern auch bei Instagram: Über 600.000 Follower hat er im vergangenen Monat hinzugewonnen, knackte sogar die magische Grenze von einer Millionen Follower. Stand heute (3. März) folgen ihm 1,14 Menschen. Was Michael Wendler postet, interessiert aktuell 234.000 Abonnenten, ein Plus von 50.000 in den Tagen vor der Sendung.

Kommt jetzt die Männerfreundschaft?

Die RTL-Game-Show soll das Ende des Kampfes "Pocher vs. Wendler" markieren. Auf Instagram postete der Schlager-Sänger nach der Show prompt ein Versöhnungsfoto, auf dem ihm Pocher ein Küsschen zuhaucht. Ob der Frieden währen wird oder das Duell in die nächste Runde geht - abwarten!

Verwendete Quelle: BILD, Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.