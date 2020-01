Michael Wendler: Das sagt Tochter Adeline zu den Schlagzeilen ihrer Eltern

Es sind sicherlich keine leichten Zeiten für eine 17-Jährige: Die Eltern trennen sich und der Papa hat 'ne Neue, die altersmäßig die eigene Schwester sein könnte. Schon abseits aktueller Schmuddelnachrichten ist Adeline Norberg, Tochter von Michael Wendler und seiner Ex-Frau Claudia Norberg, Schlagzeilen rund um ihre Familie gewöhnt.

Jetzt hat sich die Wendler-Tochter das erste Mal zu dem Familienzirkus geäußert. Schließen haben die Playboy-Aufnahmen der Stiefmama Laura Müller und die zeitgleiche Dschungelcamp-Teilnahme der richtigen Mama den Medienrummel noch einmal auf ein höheres Level getrieben … Nicht zu vergessen das plötzlich im Internet trendende Genital des Vaters. Zurecht darf man sich aktuell also fragen: Wie geht Adeline Norberg damit um?

Wendler-Tochter Adeline guckt weg statt hin

RTL hat bei der Wendler-Tochter nachgefragt. Und die scheint eine überraschend nüchterne Meinung zu den Meldungen rund um ihre Eltern zu vertreten: "Ich bin froh dass ich hier lebe", gesteht Adeline Norberg, "denn ich kriege dann eher was vom Iran-USA-Konflikt mit, als von den Schlagzeilen rund um meine Mutter und meinen Vater". Das Mädchen wohnt nicht bei ihrer Mutter in Deutschland, sondern derzeit gemeinsam mit Michael Wendler und seiner Laura in Florida in den USA.

Amerikanische Medien scheint die Wendler-Familie also noch nicht so stark zu dominieren, wie deutsche derzeit. Glück für Adeline – denn auch das Dschungelcamp schaut diese sich nicht an: "Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich den Dschungel nicht anschaue. Daran halte ich mich auch", erzählt sie gegenüber RTL.

Was hört man aus den Worten der 17-Jährigen heraus? Vor allem Loyalität und Vernunft. Claudia Norberg scheint ihrer Tochter verboten zu haben, ihre Teilnahme am Dschungel zu verfolgen – über die Gründe können wir nur mutmaßen. Eine Mutter möchte ihre Tochter jedoch vor allem schützen – und Adeline ihrerseits scheint das Selbstschutz-Programm bereits gut zu beherrschen!

Wer ist Adeline Norberg?

Adeline Norberg ist die Tochter von Claudia Norberg und Michael Wendler.

Sie wurde am 26. Februar 2002 geboren.

Derzeit lebt sie gemeinsam mit ihrem Vater und dessen Freundin Laura Müller in Florida, USA.

verwendete Quellen: RTL, Instagram