Laura Müller und Michael Wendler freuen sich über Jubel-Nachricht

Diese beiden hatten es in letzter Zeit wirklich nicht leicht: Laura Müller und Michael Wendler waren ständig in den Schlagzeilen – und in den wenigsten Fällen mit guten Nachrichten. Zwar wurde Laura für ihre Playboy-Fotos gefeiert und tanzt demnächst bei "Let's Dance" mit, aber diese beiden Positiv-Nachrichten wurden überlagert von gleich mehreren Shitstorms und Konflikten.

Düstere Wolken im Wendler-Land

So machten sich die Fans über angebliche Penis-Fotos von Michael Wendler lustig, dann war da die Sache mit dem geschenkten Truck, die dem Paar mehr Spott als Ansehen brachte und letztlich attackierte Michael Wendlers Vater seinen Sohn auch noch aufs Schärfste.

Also eher keine guten Neuigkeiten für Deutschlands Tuschel-Pärchen Nummer eins? Das könnte sich nun ändern – denn RTL hat eine weitere tolle Nachricht für den Wendler, seine Freundin und alle Fans.

Endlich Jubel im Wendler-Land

Kürzlich hatte der Sender angekündigt, dass eine Doku-Soap über das Leben des Paares gedreht werden soll. "Laura & Der Wendler - Total verliebt in Amerika" soll die Show heißen, die Ende Februar exklusiv online bei TVNOW gezeigt werden sollte.

Doch nun die Jubel-Botschaft: Die Laura-und-Wendler-Soap kommt nun doch auch ins TV! Zwar ist eine reine Online-Ausstrahlung heutzutage sicher nicht mehr ungewöhnlich, doch dass die erste Folge nun auch im klassischen Fernsehen ausgestrahlt werden sollen, begeistert sicherlich nicht nur das Paar selber.

Wann bekommen wir Einblick ins Wendler-Land?

Zum Inhalt der Serie kündigt RTL an: "Die sechsteilige Doku-Soap zeigt, wie sich das Pärchen in Amerika ein neues Liebesnest baut und Michael Wendler sogar ein Haus für seine Laura kauft. Das soll nun nach ihren Wünschen umgebaut werden – ungewöhnlich, denn der Sänger tauscht das Mikrofon gegen den Vorschlaghammer und legt selbst Hand an. Alles soll fürs gemeinsame Glück perfekt sein."

Ab dem 21. Februar wird "Total verliebt in Amerika" bei TVNOW abrufbar sein. Und wann bekommen wir die Show im "echten" Fernsehen zu Gesicht? Nunja, Folge eins zeigt RTL in der Nacht von Freitag, den 28. auf Samstag, den 29. Februar um 00:30 Uhr. Praktisch für die Wendlers – immerhin haben wir nach Florida ja sechs Stunden Zeitverschiebung und Laura und Michael können sie hier dann zum Abendessen schauen …

Das ist Michael Wendler – Zahlen und Fakten

Michael Wendler (bürgerlich: Michael Norberg) wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Die bekanntesten Songs des Schlagersängers sind "Sie liebt den DJ" und "Nina"

Im Jahr 2014 nahm "Der Wendler" an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" und an "Promi Big Brother" teil.

Er lebt mit seiner Lebensgefährtin Laura Müller in Florida.

