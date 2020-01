Liebes-Lüge – hat sich Michael Wendlers Freundin verplappert?

Natürlich ist der enorme Altersunterschied (28 Jahre) zwischen Laura Müller und Michael Wendler schon immer ein großes Thema gewesen, das viel Angriffsfläche bot. Und das ein oder andere Mal wurde auch schon der Verdacht geweckt, dass die beiden zusammen kamen, als Laura noch minderjährig war. Hoppla! Allerdings wurde das von Michael und Laura stets bestritten.

Jetzt veranlasste ein Post von Laura auf Instagram jedoch einen erneuten Verdacht, dass sie eventuell doch noch nicht 18 war, als sie zusammengekommen sind. Holt eure Taschenrechner raus, jetzt wird gerechnet!

In ihrer ersten Insta-Story schrieb sie zu einem alten Rosen-Video vom 19.01.2019: „In 15 Tagen ist es ein Jahr her.“ In der zweiten Story heißt es weiter: „Wir feiern dieses Jahr schon unser Zweijähriges, Liebling“. Das würde dann ja bedeuten, dass sie am 19.1.2019 ihren ersten Jahrestag hatten und nun am 19.1.2020 der zweite folgt. Jetzt einmal Gehirn anschmeißen! Denn Laura hat doch erst am 30. Juli Geburtstag und wurde im Jahr 2000 geboren. Das bedeutet sie ist gerade noch 19 und rechnet man zwei Jahre zurück, war sie da 17 – also minderjährig. Hilfe, unser Kopf brummt!

Klar, dass Laura die Personen, die schnell mal nachgerechnet haben, in einem neuem Post auf Instagram sofort aufklären musste. Deshalb ruderte sie nochmal zurück und reagierte auf ihrem Kanal auf die Anschuldigungen mit folgender Botschaft:

Michael und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar. Ich habe am 30.07.2000 Geburtstag, bin also am 30.07.2018 18 Jahre alt geworden. Heißt also: wir feiern im Oktober 2020 unser zweijähriges. Wo ist das Problem? Das Rosenvideo ist vor knapp einem Jahr online auf meinem Profil gegangen.

Okay, wenn sie also nicht am 19.01 zusammengekommen sind, was ist dann in 15 Tagen genau ein Jahr her? Wofür der Countdown? Wir sind auf jeden Fall gespannt!