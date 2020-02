Michael Wendler: Oha! Hier verkündet er große Neuigkeiten

Sterne fliegen, Autos düsen, Männer cruisen. Dazu erklingen dramatische Orchestertöne. Nein, wir reden hier nicht von dem Trailer für einen neuen Science-Fiction-Film. Michael Wendler entführt uns in einem aktuellen Video in fremde Welten, ach, was sagen wir, in eine neue Galaxis. Und diese Ankündigung könnte dramatischer kaum sein.

Was hat der Wendler zu verkünden? Wird er auswandern? Die Reise zu den Sternen antreten? Wird Laura Müller jetzt Filmstar? Nein, nein und doppelt nein: Es geht diesmal nur um Michael Wendler. Und der bringt ein neues Album heraus.

Michael Wendler: "Der König ist zurück"

"Ein Meisterwerk 20#20" schreibt der Wendler in dem Video und betont: "Wir war'n wir sind wir bleiben unzerstörbar". Von seiner Freundin Laura Müller ist ausnahmsweise nichts zu sehen. Stattdessen gibt es die doppelte Dosis Michael Wendler, der in hautengen T-Shirts in der prallen Sonne am Steuer posiert.

Worum es in dem Album musikalisch gehen wird? Das wird nicht ersichtlich. Nun ja, jeder hat eben seine eigene Art, Dinge zu verkünden. Und eins muss man dem Wendler lassen: Fans hat er. Die beweisen unter dem Video mal wieder Loyalität und kommentieren mit Freude.

Natürlich lassen aber auch die Kritiker nicht lange auf sich warten: "Dramatischer wird's heute nicht mehr", schreibt ein Follower, während andere sich bereits über "gefundenes Fressen für Oliver Pocher" freut. Der Comedian macht sich derzeit einen Spaß daraus, Michael Wendler mit seinen Parodien zu sticheln.

Das ist Michael Wendler – Zahlen und Fakten

Michael Wendler (bürgerlich: Michael Norberg) wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Die bekanntesten Songs des Schlagersängers sind "Sie liebt den DJ" und "Nina"

Im Jahr 2014 nahm "Der Wendler" an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" und an "Promi Big Brother" teil.

Er lebt mit seiner Lebensgefährtin Laura Müller in Florida.

