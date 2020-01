Michael Wendler: Penis-Bild auf Twitter sorgt für Riesen-Wirbel

Hinweis der Redaktion: Wir hätten nicht gedacht, dass wir jemals einen Artikel über den Penis von Michael Wendler schreiben würden, aber da müssen wir nun wohl durch …

Der Wendler als Tuschel-Thema

"Hast du das Bild schon gesehen?" – "Guck mal, was ich geschickt bekommen habe!" – "Meinst du, das ist echt?": Wir haben das Jahr 2020 und Deutschland tuschelt über den Penis von Michael Wendler.

Was ist passiert? Falls du als eine von wenigen noch nichts davon gehört hast (herzlichen Glückwunsch!), kommt hier die Erklärung: Bei Whatsapp und Twitter kursiert ein Foto, das Michael Wendler mit erigiertem Glied zeigt. In einer Mischung aus frivoler Faszination und kindlicher Albernheit wird das Bild in Whatsapp-Gruppen verschickt und in Bürogemeinschaften herumgezeigt (und ja: Auch wir in der Redaktion haben uns um den Schreibtisch einer Kollegin versammelt und das Foto gemeinsam "analysiert" – schuldig im Sinne der Anklage!).

Foto vom Wendler-Penis – echt oder ein Fake?

Ob das Wendler-Penis-Foto echt ist oder jemand sich sehr viel Mühe bei Photoshop gegeben hat, ist unklar. Zeigen werden wir das Bild hier nicht – aber falls du es nicht gesehen haben solltest: Es zeigt den Wendler unten ohne mit erigiertem Glied aus der Froschperspektive (die nur deswegen so heißt, weil von unten fotografiert wurde!).

Wie groß die Aufregung um das Dick-Pic vom Schlagerbarden ist, zeigt ein Blick in die Twitter-Trends: Hier war der Schlager-Schniedel zeitweise das meistdiskutierte Thema von allen. Und auch im RTL-Dschungelcamp machten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Donnerstagabend Wendler-Penis-Gags.

Michael Wendler selber hat sich bislang weder zu den Kommentaren, noch zur Echtheit des Bildes zu Wort gemeldet. Auf Instagram kündigte er am Freitagmorgen stattdessen sein nächstes Konzert an, bei dem er dann bald wieder (Achtung, infantiler Wortwitz!) auf der Bühne steht!

Stellt euch mal vor :

-gleichaltrige Stiefmutter zieht sich für den Playboy aus

-richtige Mutter ist im Dachungelcamp

-Vater trendet auf Twitter mit DickPic#Wendler Family Goals pic.twitter.com/TnY30OFRLy — Isabelle♌ (@IsabelleSwep) January 16, 2020

Das ist Michael Wendler – Zahlen und Fakten