Michael Wendlers Vater packt aus: "Die haben doch keinen Sex"

Michael Wendler hält nicht nur die Medien, sondern auch seine Familie ganz schön auf Trab. Auch seinen Vater Manfred Weßels, der eigentlich mit seinem Sohn zerstritten sein soll, lassen die Schlagzeilen rund um sein Kind keine Ruhe: Der Wendler-Vater hat der BILD ein offenes Interview gegeben. Darin lässt er keine Zweifel, was er von dem Medienrummel seines Sohnes hält – und auch, welches Geheimnis er dahinter vermutet.

Michael und seine Frauen verar***** doch alle nur! Sie treiben ein böses Spiel mit den Leuten.

Was will Weßels damit andeuten? Er selbst glaube nicht, dass Claudia Norberg und Michael Wendler überhaupt eine Scheidung planen würden. Seine Vermutungen gehen so weit, dass das Paar nicht einmal getrennt sei.

Wendler-Vater über Laura Müller: "Die haben doch keinen Sex"

Doch wie passt Laura Müller in diese Theorie? Auch hierauf hat der Wendler-Vater im Interview eine Antwort: Der 72-Jährige geht von einer "Zweckgemeinschaft aus, an der die drei finanziell profitieren." Ups! Das klingt aber nach einem sehr abgekarteten Spiel.

Weßels wagt einen Blick in die Zukunft: Er könne sich vorstellen, dass Michael Wendler und Claudia Norberg irgendwann wieder zusammen kommen. Laura Müller sei nicht mehr als ein Fangirl, das irgendwann abgestoßen würde.

Tja, das klingt ja nach einem ganz schönen Schlamassel. Auch Weßels weiß nur einen Ausweg, den er im Interview jedoch nicht müde zu betonen wird: "Man sollte Michael sechs Wochen wegsperren, statt ihm zur einen Strafbefehl zukommen zu lassen. Am besten gleich am Flughafen abfangen und ab in eine Zelle!"

Michael Wendler und sein Vater sollen bereits seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr zueinander haben. Wie viel an den Einschätzungen dran ist, wissen wir also nicht. Fest steht aber: Verbessern wird sich das Verhältnis der Familie durch diese Aussagen sicher nicht. Nun bleibt nur abzuwarten, ob die düstere Prognose des Wendler-Papas eines Tages tatsächlich Realität wird.

Das ist Michael Wendler – Zahlen und Fakten

Michael Wendler (bürgerlich: Michael Norberg) wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Die bekanntesten Songs des Schlagersängers sind "Sie liebt den DJ" und "Nina"

Im Jahr 2014 nahm "Der Wendler" an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" und an "Promi Big Brother" teil.

Er lebt mit seiner Lebensgefährtin Laura Müller in Florida.

verwendete Quellen: Bild, T-Online