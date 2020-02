Michael Wendler: So heftig lästert seine Mutter über Laura

Was hält eigentlich Christine Tiggemann (69), die Mutter von Michael Wendler, von dessen Freundin Laura Müller? Die Antwort: gar nichts. Überhaupt nichts.

Der Eindruck entsteht zumindest beim RTL-Interview für die Sendung "Exclusiv". Hier sollte Mama Wendler eigentlich einen Ausblick auf die Show "Pocher gegen Wendler" (Sonntagabend auf RTL) geben. Da nimmt auch Laura teil und Christine Tiggemann sieht schonmal schwarz: "Was hat die denn sportlich gemacht? Gar nichts!"

"Das ist nix für ihn"

Das war der erste Mama-Wendler-Tiefschlag. Doch einmal in Rage geredet, beißt sich die 69-Jährige an ihrer neuen Schwiegertochter in spe geradezu fest. Dass sie lange an der Seite von ihrem Michael durchs Leben geht, denkt Mama Christine nicht: "Muss man sich ja mal vorstellen, die ist gerade mal ein Jahr älter als mein Enkelkind. Das ist nix für ihn, für die Dauer!"

Ohnehin sei Laura vom Typ her gar nicht passend. Zumindest nicht so passend wie Ex-Frau Claudia: "Michael braucht eine, die sagt, wo's langgeht. Und Claudia war eben so eine starke Persönlichkeit!"

Wer ist hier die Schwiegertochter?

Ahhhh, vielleicht geht es ja darum! Vielleicht tut sich Christine Tiggemann einfach schwer damit, dass die Mutter ihrer Enkelin nicht mehr ihre Schwiegertochter sein soll und eine andere nun ihren Platz einnehmen soll. Damit tut sich Mama Wendler aber sehr schwer und sagt über Claudia: "Sie bleibt meine Schwiegertochter, so lange ich atme!"

Puh, klingt ganz so, als würde es noch einige Zeit dauern, bis Laura in der Familie richtig angekommen ist …

Das ist Michael Wendler – Zahlen und Fakten