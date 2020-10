Nachdem seine Frau Laura Müller schon länger wieder in den sozialen Medien unterwegs ist, meldet sich nun auch Michael Wendler zurück!

Michael Wendler: "Es erfordert ernsthaften Mut"

Die Michael-Wendler-Show auf Instagram geht weiter! Erst gestern hatte der Schlagersänger auf der beliebten Social-Media-Plattform ein Pärchenfoto mit seiner Frau Laura Müller, 20, hochgeladen, als wäre nie etwas gewesen. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche negative Kommentare, die Wendlers Glaubwürdigkeit anzweifeln. Der 48-Jährige hatte betont, sich von Instagram abzuwenden. Stattdessen legt er jetzt noch einmal nach.

In seiner Story teilte der "Egal"-Interpret einen langen Text. Darin zu lesen: "Wir leben auf dem Höhepunkt der Zeit in einer falschen Welt. Deshalb wird man gemieden, wenn man echt ist. Deshalb wird man, wenn man die Wahrheit sagt, verachtet und verbannt. Die Gesellschaft befindet sich am Wendepunkt. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Es erfordert ernsthaften Mut, jetzt echt zu sein.“

Ein Post, der zu seinem vorherigen Coronoa-Wirrwarr passt. Doch der verwirrende Beitrag ist nicht die einzige Aktion vom Wendler. Nur wenige Minuten später folgt schon der nächste Post in seiner Story. Darauf zu sehen: eine Zeichnung seines Ichs, die dunkle Sonnenbrille über den Augen, eine Zigarre im Mund. Darunter die Worte: "Back on November 3rd“. Wir können uns als darauf vorbereiten, dass Michael Wendler am dritten November wieder am Start ist. Womit, hat er allerdings nicht verraten.

Seine Frau Laura Müller hingegen ist schon länger wieder da. Auf Instagram veröffentlicht sie seit dem Wochenende fleißig Werbevideos. Doch damit handelt sich die 20-Jährige jede Menge Ärger ein!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.