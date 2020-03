Michelle Hunziker zeigt ihren Quarantäne-Alltag in Italien

Das Leben in der Quarantäne kann schnell frustrierend und langweilig werden. Vor allem, wenn auch noch kleine Kinder dabei sind, die natürlich beschäftigt werden wollen. Michelle Hunziker macht deshalb vor, wie man trotzdem eine gute Zeit hat - und zeigt dabei Einblicke in ihr wunderschönes Haus. Gemeinsam mit ihrem Mann Tomaso Trussardi und ihren Kindern lebt die Moderatorin in Italien - das Land, welches besonders stark vom Coronavirus betroffen ist. Davon merkt man Michelle in ihren aufmunternden Videos aber nichts an – die lustigen Bilder, zeigen wir im Video.