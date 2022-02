Mickie Krause Schlagerstar an Krebs erkrankt

Mallorca-Entertainer Mickie Krause hat Krebs: Ärzte entdeckten einen bösartigen Tumor in seiner Blase.

Schlagerstar Mickie Krause versprüht mit seinen Konzerten seit Jahren gute Laune - doch nun sorgt er mit einem sehr ernsten Thema für Schlagzeilen: Der Sänger ist an Krebs erkrankt. Die schockierende Diagnose erreichte ihn während der Produktion der Sendung "Showtime of my life" - doch Krause ist fest entschlossen, sich von dem Befund nicht unterkriegen zu lassen.

Diagnose ausgerechnet bei Show, die für Vorsorgeuntersuchungen wirbt

Es ist eine Ironie des Schicksals, bei welcher TV-Produktion die Erkrankung festgestellt wurde: Bei „Showtime of my Life“ strippen prominente Männer und Frauen, um für die Krebsvorsorge zu werben. Ihre Botschaft: „Wenn wir uns vor einem Millionen-Publikum ausziehen, schafft ihr das auch vor einem Arzt.“ Dass er selbst so unmittelbar von dieser Problematik betroffen sein würde, war ein Schock für Krause, von dem er sich aber nicht unterkriegen lassen wollte. "Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs. Am 8. Januar stand ich im Finale von ‚Showtime of my Life‘, ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert“, erzählt der Entertainer.

Mickie Krause: "Aufgeben kann keine Option sein"

"Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe", erzählt der Sänger über den ersten Schock, den er erst einmal verarbeiten musste. Trotzdem fasste er schnell wieder neuen Mut: „Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein", so Krause im RTL-Interview. "Du musst jetzt Stärke zeigen. Ich habe hier sieben weitere Kumpels und wir haben eine Botschaft, die möchte ich natürlich mit den Jungs umsetzen. Ich stell mich dieser Geschichte, ich bin ein starker Mensch, ich komm da raus.“ Mittlerweile wurde Krause operiert und hat den Eingriff gut überstanden - im Video seht ihr, warum er so froh ist, noch während der Produktion der Sendung von seiner Erkrankung erfahren zu haben.

Quelle: RTL