Mikala Jones ist eine wahre Legende in der Welt des Surfsports. Tragischerweise kam der auf Hawaii geborene Sportler am Wochenende bei einem Surfunfall ums Leben. Seine Tochter nimmt mit herzzerreißenden Worten Abschied.

"Ich kann es nicht fassen. Das fühlt sich nicht echt an", schreibt Isabella Jones zu einer Fotoreihe bei Instagram, die sie ihrem Vater widmet. Doch so sehr sie sich erhofft, dass es "nicht echt" ist, so wahr ist es leider. Ihr Vater Mikala Jones erliegt nach einem Surfunfall seinen schweren Verletzungen. Der Profi-Wellenreiter stirbt mit nur 44 Jahren.

Mikala Jones stirbt bei tragischem Surfunfall

Dieser Unfall, der sich vor den indonesischen Mentawai-Inseln, einer Inselgruppe südwestlich von Sumatra, ereignete, ist an Tragik kaum zu überbieten. Wie unter anderem das Online-Magazin "Surfline" schreibt, durchtrennte die Flosse des Surfboards die Oberschenkelarterie von Mikala Jones. Der 44-Jährige konnte zwar noch in ein Krankenhaus eingeliefert werden, doch der Blutverlust war zu hoch. Mikala erlag am Sonntag, 9. Juli 2023, seinen Verletzungen. Jetzt trauern nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch die Netzwelt. Bei Instagram begeisterte der 44-Jährige rund 52.000 Follower:innen mit seinen atemberaubenden Fotos und Videos. Sein letztes Reel von Ende Mai wurde bis heute 220.000 Mal abgespielt, unter dem Posting sammeln sich nun Trauerbekundungen. Auch Surf-Kollege Kelly Slater verleiht seiner Trauer mit einem gebrochenen Herz-Emoji Ausdruck.

Tochter Isabella: "Du hättest noch nicht gehen dürfen"

Das wohl traurigste Abschiedsposting kommt von Mikala Jones' Tochter Isabella. Zu einer Fotoreihe, auf denen sie mit ihrem Papa beim Surfen zu sehen ist, schreibt sie ihre herzzerreißenden Zeilen. "Ich liebe dich so sehr, Papa. Ich wünschte, ich könnte dir eine letzte Umarmung geben. Ich wünschte, ich könnte dir noch einmal sagen, wie lieb ich dich habe und wie dankbar ich bin, den besten Vater der Welt zu haben. Ich wünschte, du wärst noch hier bei uns. Du hättest noch nicht gehen dürfen. Es ist viel zu früh. Ich wünschte, das Ganze wäre nie passiert und wir könnten morgen zusammen surfen gehen. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll."

Sie resümiert: "Das Leben wird nie wieder dasselbe sein ohne dich. Ich vermisse dich so sehr."

