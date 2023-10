Nach dem Ryder Cup in Italien haben Mike und Zara Tindall eine romantische Auszeit in der Stadt der Liebe genossen, wie ein Privatfoto des Paares nun zeigt.

Mike, 44, und Zara Tindall, 42, sind unter Royal-Fans äußerst beliebt: Die Enkelin von Queen Elizabeth, †96, und ihr Mann punkten nicht nur mit ihrer lockeren Art, sie zeigen sich zudem häufig äußerst verliebt. Bei royalen Auftritten ist den beiden anzusehen, wie glücklich sie sind. Hin und wieder postet der ehemalige Rugby-Spieler auch Pärchenschnappschüsse auf seinem Instagram-Account, die begeistern. Nun ist ein Privatfoto der Royals aufgetaucht, das sie in Paris zeigt.

Mike und Zara Tindall: Verliebt in Paris

Am 1. Oktober 2023 waren Mike und Zara Tindall beim Ryder Cup in Rom, einem Golfmannschaftsturnier, dessen Austragungsort alle zwei Jahre wechselt. In sportlicher Kleidung sahen sie sich das Finale an, bei dem auch Fürst Albert, 65, anwesend war. Kurz zuvor waren die dreifachen Eltern aber offenbar in der französischen Hauptstadt unterwegs. Denn Stylistin Annie Miall, die unter anderem für Zaras Looks vom Thronjubiläum der Queen sowie Royal Ascot 2021 verantwortlich ist, hat nun eine private Aufnahme des royalen Paares gepostet.

Das Foto zeigt die Springreiterin und ihren Ehemann in Paris. Die 42-Jährige trägt ein grünes Kleid mit passendem Hut und kombiniert dazu zarte silberne Ohrringe, während Mike in einem blauen Anzug und Pilotenbrille lässig wirkt. Zara lächelt beseelt in die Kamera – der Ex-Rugbystar hat allerdings nur Augen für seine Ehefrau und schaut sie verliebt an. Wie Miall dazu schreibt, haben die Tindalls das Pferderennen Prix de l'Arc de Triomphe besucht, das am 30. September und 1. Oktober im Hippodrome de Longchamp stattfand. Scheint als hätte das beliebte Paar eine romantische Auszeit genossen.

Verwendete Quelle: instagram.com

