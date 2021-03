2006 erschien die erste Folge von "Hannah Montana" und machte Miley Cyrus zum Mega-Star. Heute feiert sie 15-jähriges Jubiläum.

Für vier Staffeln und einen Film schlüpfte Miley Cyrus, 28, in die Rolle von "Hannah Montana", im Januar 2011 war Schluss. Heute ist die Sängerin kein unschuldiger "Disney"-Star, denkt aber noch gerne an den Beginn ihrer Karriere zurück. Zum 15-jährigen Jubiläum der Serie hat die Sängerin nun ihr Alter Ego "Hannah Montana" einen emotionalen Brief geschrieben.

Miley Cyrus bedankt sich bei "Hannah Montana"

"Hannah, ich hoffe, du hörst mich und glaubst, dass diese Worte wahr sind", schreibt Cyrus in dem Brief, den sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. "Du hast meine ganze Liebe und äußerste Dankbarkeit. Dir in diesen sechs Jahren Leben einzuhauchen, war eine Ehre. Ich stehe nicht nur in deiner Schuld, Hannah, sondern in der Schuld von allen, die von Anfang an an mich geglaubt haben. Ihr alle habt meine Loyalität und tiefste Wertschätzung bis zum Ende. Mit aller Aufrichtigkeit sage ich: Danke!"

"Du hattest mehr von meiner Identität als ich"

"In Wirklichkeit gab es eine Zeit in meinem Leben, in der du mehr von meiner Identität in deinen Händen gehalten hast als ich", verrät Miley Cyrus weiter. "Wir hatten einen gleichberechtigten Austausch, bei dem du mir als Gegenleistung für die Anonymität, die ich dir schenken konnte, einen überragenden Ruhm verschafft hast." Besonderer Clou: Der "Hannah-Montana"-Twitter-Account repostete Cyrus' Brief nach kurzer Zeit mit den Worten: "Schön, von dir zu hören Miley Cyrus. Es ist erst ein Jahrzehnt her."

Verwendete Quellen: instagram.com, twitter.com