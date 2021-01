Kein Waschbrettbauch, na und? Moderatorin Milka Loff Fernandes kümmert es nicht, dass sie keine durchtrainierte Körpermitte hat, sondern ist stolz auf ihren Bauch.

Milka Loff Fernandes, 40, setzt sich für Body positivity ein! Das fiel der Moderatorin allerdings nicht immer einfach. Seit ihrem zwölften Lebensjahr litt das frühere Viva-Gesicht an Bulimie und Anorexie. Noch 2019 sagte sie in einem Interview, dass es noch Tage gebe, an denen sie sich zum Essen zwingen müsse. Inzwischen hat die 40-Jährigen ihre Essstörung überwunden und präsentiert ihr neues Lebensgefühl im Netz.

Milka Loff Fernandes: Ihre tolle Botschaft begeistert die User

"Endlich – mein Bauch ist frei", lautet die tolle Botschaft, die Milka ihren Followern diese Woche auf Instagram verkündet. Dazu postet sie ein Video, das sie in einem zweiteiligen Sport-Outfit zeigt. Zu Beginn des Clips ist ihr Bauch noch bedeckt, doch nach nur wenigen Sekunden zieht sie ihre Hose etwas nach unten und schüttelt ihren Bauch – dabei grinst Milka verschmitzt in die Kamera. Ganz klar: Die Designerin fühlt sich sichtlich wohl in ihrem Körper.

Das machen auch die Hashtags deutlich, die unter ihrem Beitrag zu lesen sind – unter anderem fallen die Begriffe "Selbstliebe", "Selbstwert" und "Selbstvertrauen". Besonders erfreulich ist allerdings dieser Hashtag: "Essstörung überwunden".

"Danke. Jetzt fühle ich mich auch gut"

Aber nicht nur Milka ist glücklich, sondern mit ihrem Video begeistert sie auch ihre Community. "Ich fühl mich direkt besser und die Schocki schmeckt gleich noch viel besser", "Einfach nur großartig und ich fühle mich schlagartig besser. Du bist wunderbar", und "Danke. Jetzt fühle ich mich auch gut", sind sich diese drei User einig.

Milka Loff Fernandes hat zwei Töchter

Dass sie ihre Essstörung überwunden hat, hat Milka auch ihren Töchtern zu verdanken. Seit der Geburt ihrer Kinder sei "die Stimme der Sucht" leiser geworden, sagte sie dazu in einem "Bunte"-Interview. Ihre erste Tochter kam am 15. Dezember 2012 zur Welt. Ein Jahr danach heiratete sie den Vater, den Strategiemanager Robert Irschara. Am 2. Oktober 2016 folgte die Geburt ihrer zweiten Tochter.

Verwendete Quellen: instagram.com, promiflash.de