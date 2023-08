Miriam und Felix Neureuther gelten eigentlich als absolute Sympathieträger. Doch nach einem Social Media Post müssen die ehemaligen Profisportler herbe Kritik einstecken. Nun hat sich die die Ex-Biathletin erneut zu Wort gemeldet.

Miriam, 33, und Felix Neureuther, 39, zeigen sich im Wanderoutfit und lachen miteinander: Es ist ein eigentlich wunderschönes Pärchenfoto, das die einstige Biathletin und Skilangläuferin auf Instagram teilt – das aber die Gemüter ihrer gut 155.000 Follower:innen mehr als erhitzt. Das Ehepaar wirbt für Einmaltücher. Daraufhin monieren einige User:innen nicht nur die Anzahl und den Inhalt der Werbeposts, sondern werfen ihnen auch vor, nicht nachhaltig genug zu agieren und teilen teilweise heftig aus. Das kann die dreifache Mutter nicht auf sich sitzen lassen und rechtfertigt sich wenige Stunden später auf ungewohnt deutliche Art und Weise.

Miriam Neureuther: Heftige Kritik für Werbepost

"Ihr kriegt den Hals nicht voll, gell? Jetzt Wegwerftücher … Mal drüber nachgedacht, wie viel Wasser und Energie man für die Produktion von diesem überflüssigen Zeug braucht? Ist auch schön in Plastik eingepackt", ärgert sich eine Userin. Eine weitere fragt sich: "Wer nimmt denn um Gottes Willen beim Wandern eine Küchenrolle mit. Wie unglaubwürdig ist das bitte." Kommentare solcher Art finden sich zu Hauf unter Miriam Neureuthers Werbebeitrag am Donnerstag, 3. August, wieder. Es sind Zeilen, die nicht spurlos an ihr vorbeigehen.

Miriam Neureuther bezieht Stellung

Nach ein paar Stunden Bedenkzeit hat sich die ehemalige deutsch-norwegische Profisportlerin dazu entschieden, ausführlich Stellung zu beziehen und macht direkt zu Beginn deutlich: "Normal würde ich nicht versuchen, mich zu rechtfertigen, aber diesmal muss ich es einfach machen!" Es zeigt, wie sehr sie die Vorwürfe beschäftigen.

Zu Beginn versucht Miriam zu erklären, wieso das Outdoorbild dennoch authentisch sei und schreibt: "Wir haben wirklich richtig tolle Snack-Ideen, Spiele für Outdoor, Ideen zum Basteln usw … alles genauso, wie wir es als Familie lieben!"

Dann betont Miriam Neureuther, dass das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Familie großgeschrieben werde: "Es sind nur gesunde Snacks und die Spiele draußen in der Natur spielen wir oft mit unseren Kindern! Wir schauen uns ganz genau an, mit wem wir eine Kooperation eingehen und wenn wir dies tun, dann mit vollem Herzen, weil wir dazu stehen!"

Den Vorwurf, dass auf ihrem Instagram-Kanal zu viel Werbung und zu wenig private Bilder vorkommen würden, gesteht sich Neureuther ein und liefert auch direkt den Grund dafür: "Mir fehlt etwas die Zeit mit drei kleinen Kindern für noch mehr Bilder". Dennoch versuche sie stets, ihren Follower:innen mit jedem Werbepost auch eine "Mehrwert" zu bieten. Was sie vor allem ärgert: "Leider weiß ich einfach schon überhaupt nicht mehr, was ich mit euch teilen soll, da bei allem sofort Kritik kommt und es immer jemandem nicht passt!"

Prominente Unterstützung

Ihr offenes Statement erhält großen Zuspruch, auch einige prominente Stimmen melden sich zu Wort, darunter Langstreckenläuferin Sabrina "Mocki" Mockenhaupt-Gregor, 42, die schreibt: "Wenn man dich kennt, weiß man, dass du dir vorher zehnmal Gedanken machst, für wen und was du Werbung machst. [...] Ihr spendet so viel und macht und tut und die Leute, die sich beschweren, sind von Grund auf unzufrieden und sollen mal bei sich anfangen, bevor sie hier rumpöbeln."

Verwendete Quelle: instagram.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.