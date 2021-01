Alle Promi-News heute im Brigitte-Ticker: Motsi Mabuse teilt heiße Urlaubsgrüße auf Instagram +++ Jana Ina Zarrella ist fassungslos +++ Dieter Bohlen: So sexy ist seine Freundin Carina.

Promi-News heute im Brigitte-Ticker

21. Januar 2021

Motsi Mabuse teilt heiße Urlaubsgrüße auf Instagram

Im tristen Januar sind Urlaubsgrüße aus vergangenen Tagen genau das, was wir jetzt gebrauchen können. Motsi Mabuse, 39, erinnerte kürzlich mit einem Strandfoto an bessere Zeiten und heizte ihren Fans mit einem heißen Schnappschuss einmal kräftig ein. Tschau Winter, hallo Sommerfeeling!

Die "Let's Dance"-Jurorin posiert auf ihrem freizügigen Foto nur wenige Meter vom Meer entfernt. Im Sand hat es sich die 39-Jährige gemütlich gemacht. Motsis Haare wehen im Wind, ihre Sonnenbrille hat sie modisch in ihre Mähne drapiert. Die Tänzerin strahlt über beide Ohren. Ihre weiblichen Rundungen kommen auf dem Foto besonders zur Geltung. Für die Fans ein rundum schönes Gesamtpaket!

"Schönes Bild", "Liebe dein Lächeln" und "Wow" ist in den Kommentaren zu lesen. Keine Frage, für die Instagram-Nutzer sind Motsis Throwback-Urlaubsgrüße eine willkommene Abwechslung im traurigen Corona-Alltag.

20. Januar 2021

Jana Ina Zarrella ist fassungslos

Corona fordert uns allen einiges ab. Um die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen, werden von den Ländern die gemeinsam beschlossenen Regeln der Coronapandemie umgesetzt. Doch es scheint, als hätten immer noch nicht alle den Ernst der Lage erkannt. Eine, die mit Unverständnis auf die Menschen reagiert, die sich nicht an die geltenden Regeln halten, ist Jana Ina Zarrella, 44. Die Ehefrau von Giovanni Zarrella erhielt bei Dreharbeiten vor wenigen Monaten selbst ein positives Coronavirus-Testergebnis, musste anschließend in Quarantäne. Eine schlimme Zeit für das Ehepaar und ihre beiden Kinder.

Dass nicht alle die geltenden Regeln beachten, ist für Jana Ina nicht zu begreifen. Am Dienstag wandte sich das Model an seine Follower und war sichtlich aufgelöst. "Ich lese jeden Tag in der Zeitung, dass es irgendwelche Feiern gab. Kindergeburtstage, Hochzeitsfeiern, private Feiern", begann die Kölnerin ihre Instagram-Story. "Geht’s noch?!", fragte sie fassungslos in die Kamera. "Wir alle leben hier im strengen Lockdown. Wir verzichten auf alles und diese Deppen wollen alle weiter feiern", zeigt sich Jana Ina wütend.

Die Mutter von zwei Kindern hat eine wichtige Botschaft für ihre Fans. "Es ist längst Zeit, dass Menschen weniger egoistisch sind und an andere denken. Langsam reicht es. Es kann nicht so schwer sein, mitzumachen. Wenn nicht für sich selbst, dann wenigstens für die Älteren", appellierte die 44-Jährige.

Dieter Bohlen: So sexy ist seine Freundin Carina

Aktuell befindet sich Dieter Bohlen, 66, mit seiner Freundin Carina, 37, im Malediven-Urlaub. Natürlich teilt der Pop-Titan auch regelmäßig Eindrücke von seiner Reise und macht einmal mehr deutlich, wie sexy seine Partnerin ist.

Sein neuester Clip auf Instagram zeigt Carina in verschiedenen Looks: Zunächst trägt sie einen Bikini, dann zeigt sie sich in einem Bikini-Oberteil in Kombination mit kurzen Jeans-Shorts und anschließend trägt Dieters Freundin ein Bandeau-Top zu den Shorts. Alle drei Outfits haben eine Sache gemeinsam. Sie betonen Carinas tolle Figur – ihre langen Beine, ihren durchtrainierten Bauch und ihr pralles Dekolleté.

Auch Dieters Follower sind bei diesem Anblick völlig baff! "So eine schöne Frau" oder "Carina ist einfach die perfekte Frau", schreiben zum Beispiel zwei User darunter. Und ein anderer Instagram-Nutzer meint anerkennend: "Mega deine Carina. Nach zwei Kindern solch eine perfekte Figur. Hut ab."

19. Januar 2021

Daniela Katzenberger: Nacktbild aus der Badewanne

Daniela Katzenberger ist sich für nichts zu schade. Die 34-Jährige liebt ihre Klamauk-Bilder, mit denen sie ihre Fans bei Instagram auf dem Laufenden hält. Ihr jüngstes Posting sorgt bei ihren Followern für zahlreiche Lacher – und das, obwohl sich die Doku-Queen komplett nackt zeigt.

Doch der freizügige Schnappschuss ist nicht das eigentliche Highlight in dem Posting. Mögliche intime Einblicke verdeckt Daniela Katzenberger allerdings auch gekonnt mit ihren angewinkelten Beinen. Vielmehr überrascht die Frau von Lucas Cordalis, 53, mit ihrer Frisur. "Sei immer du selbst...außer du kannst ein Einhorn sein - dann sei ein Einhorn", scherzt "die Katze". Und das hat einen guten Grund. Denn die mit Shampoo eingeschäumten Haare hat die 34-Jährige auf ihrem Badewannen-Foto nach oben geformt.

Doch das Einhorn wollen nicht alle erkennen. Die Mutter von Daniela Katzenberger – Iris Klein – hat einen ganz anderen Vorschlag, den sie in dem Beitrag kundtut. "Du bist jetzt eine Nacktkatze", kommentiert die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin den freizügigen Auftritt ihrer Tochter.

Die Fans amüsieren sich köstlich. "Wie kann man nur sooooo süß und lustig sein! Wie schön, dass du uns Follower zum Lachen bringst", lautet nur einer der zahlreichen positiven Kommentare unter dem Schnappschuss.

18. Januar 2021

Carmen Geiss überrascht mit neuem Look

Carmen Geiss ist immer für eine Überraschung gut. Die 54-Jährige präsentiert sich im Netz gern ungewohnt freizügig. Die Meinungen der Follower dazu könnten unterschiedlicher kaum sein. Mit ihrem jüngsten Foto hat die Ehefrau von Robert Geiss, 56, hingegen ins Schwarze getroffen.

Auf Instagram zeigt die Millionärsgattin ihren neuen Look. Mit langen, blonden und vor allem geglätteten Haaren haut sie ihre Follower schlichtweg um. Ihr Teint strahlt, ihr Gesicht wirkt nahezu erfrischend. "Passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund!", grüßt der Reality-TV-Star seine Fans.

"Das mit Deinen Haaren war eine gute Entscheidung. Du siehst so viel frischer und jünger aus", macht ihr eine Userin ein Kompliment. "Die Haare sehen so klasse aus!!! Hat richtig Stil", schwärmt Schauspielerin Doreen Dietel, 46. Und eine andere Instagram-Nutzerin ist sicher: "Eines deiner absoluten schönsten Fotos von dir."

