Alle Promi-News heute im Brigitte-Ticker: Verona Pooth legt Beauty-Beichte ab +++ Ina Müller erklärt den Unterschied zwischen Mann und Frau +++ Cathy Hummels trägt ein Mini-Kleid – doch nicht für Mats.

Promi-News heute im Brigitte-Ticker

29. Januar 2021

Nach fünf Jahren: Verona Pooth legt Beauty-Beichte ab

Im Februar 2016 wurde Verona Pooth, 52, zu einer deutschen Pre-Oscar-Party in Los Angeles eingeladen. Dort erschien sie überraschend mit aufgespritzten Lippen. In ihrer 2019 erschienenen Biografie "Nimm dir alles, gib viel: Das Verona-Prinzip" schrieb sie über den Vorfall, dass es sich dabei um einen Unfall bei einer Kosmetikerin gehandelt habe. Doch nun gab sie zu: Das war gelogen!

"Ich mach heute mal eine Korrektur: Ich bin zu einem promovierten Arzt gefahren und habe mir die Lippen aufspritzen lassen", gestand Verona in ihrem Podcast „Poothcast“, den sie zusammen mit ihrem Sohn San Diego, 17, aufnimmt. Aber warum hat sie geflunkert? "Ich habe damals geschrieben, es ist eine Kosmetikerin, weil ich diesen Arzt schützen wollte", erklärte sie in der neuesten Folge. Sie glaube, dass der Arzt seine ganze Praxis zumachen könne, wenn sie sagen würde, wer es gewesen sei.

Den Grund für den Eingriff erzählte sie auch: Sie habe mit schönen Lippen durch Los Angeles reisen wollen, doch der Arzt meinte es zu gut und spritzte ihr zu viel Hyaluron in die Lippen. "Er spritzte und spritzte, plötzlich habe ich mich hochgesetzt, sah in den Spiegel und war so geschockt", gab sie wieder. Auch ihr Sohn erinnerte sich im Podcast an diese Episode zurück: "Ich hab dich nur noch Frosch genannt, drei Wochen lang. Ich habe das nicht verstanden und mich gefragt, was ist mit Mamas Mund los?" Heute ist von diesem Fauxpas zum Glück nichts mehr zu sehen.

Ina Müller erklärt den Unterschied zwischen Mann und Frau

Ina Müller, 55, ist für ihre ehrliche Meinung bekannt. Die Plaudertasche aus dem Norden hat jetzt im Gespräch mit Moderator Johannes B. Kerner, 56, in der Talkshow "Bestbesetzung" bei MagentaTV einen entscheidenden Unterschied zwischen Männern und Frauen herausgestellt: Die Freundin von Sänger Johannes Oerding, 39, ist davon überzeugt, dass Frauen und Männer anders auf's Leben schauen.

"Männer sind sich immer darüber im Klaren: Das Beste kommt noch – das beste Auto, die beste Frau, (...) der beste Job, das kommt alles noch, die beste Figur durch Sport und so weiter", ist sich die Kabarettistin sicher.

Frauen ab Mitte 50 stellen sich hingegen eher die Fragen: "Mensch, hab' ich das Beste nicht gehabt? Was soll denn noch kommen?" Die Moderatorin von "Inas Nacht" hat dazu eine klare Meinung: "Du sollst in Würde altern, du sollst aber nicht so aussehen, als würdest du in Würde altern."

Und auch für Johannes B. Kerner hat die Sängerin noch eine Botschaft: "Also du könntest ja jetzt auch sagen: "Ich befruchte noch mal ein paar Frauen." Ich könnte aber jetzt nicht sagen: "Ich glaub', ich krieg' jetzt noch mal drei Kinder."

Ina Müller und Johannes Oerding sind seit 2011 offiziell ein Paar. Das Paar lebt in getrennten Wohnungen in Hamburg.

28. Januar 2021

Cathy Hummel: Sexy Mini-Kleid – doch es ist nicht für Ehemann Mats Hummels

Oh, là, là, Cathy! Die Frau von Mats Hummels, 32, hat sich in Schale geworfen. In einem Ultra-Mini sorgt die 32-Jährige für Aufsehen. Die Influencerin liebt es, sich herauszuputzen. Regelmäßig versüßt sie ihren Fans den Alltag mit sexy Outfits auf Instagram. Nun hatte die Designerin ein Date – doch nicht etwa mit ihrem Ehemann.

Auf Instagram sieht man, wie Cathy Hummels in hohen Schuhen vor dem Spiegel steht und Make-up aufträgt. Ein superknappes Glitzerkleid betont ihre Beine. "Mama is getting crazy. Getting ready for a Date with...", schreibt die Mutter eines Sohnes zu ihrem Clip.

Doch wer ist denn nun der Glückliche, für den Cathy sich besonders schick gemacht hat? Am Ende des Clips löst das Model auf, wer sein spezielles Rendezvous ist: ein Lieferdienst-Bote! Na, der wird mit Sicherheit seinen Augen kaum getraut haben, als ihm eine strahlende, sexy Cathy die Tür geöffnet hat ...

27. Januar 2021

Heidi Klum: Im Lederkleid! Leni Klum sexy wie nie

Gemeinsam mit ihrer Mutter war sie auf dem "Vogue"-Cover, nun ist Heidi Klums, 47, Tochter Leni, 16, im "Hunger Magazine" abgelichtet. Leni Klum ist ein Name, "den man sich besser merken sollte": Mit diesen Worten preist das "Hunger Magazine" den Auftritt des Nachwuchsmodels im Heft an. Die 16-Jährige habe "die Kamerapräsenz und das Auftreten ihrer Mutter geerbt", heißt es über Heidi Klums Tochter dort auch. Mama Heidi könnte nicht stolzer sein!

Zu sehen gibt es von Leni Klum in dem Modemagazin mehrere Schwarz-Weiß-Fotos von Rankin. Dabei trägt sie unter anderem auf einem Bild ein schwarzes, trägerloses Lederkleid, ihre blonden Haare sind zu sanften Wellen gestylt.

Lenis Fans sind bei dieser Aufnahme, das Leni auf ihrem Instagram-Profil teilt, ganz aus dem Häuschen. "Du hast einfach das schönste Gesicht überhaupt", schwärmt eine Instagram-Nutzerin. "Einfach nur wow! Sehr hübsches Mädchen", kommentiert eine andere. Und eine dritte Followerin meint: "Wahnsinnig schön."

Mareile Höppner schneidet sich die Haare selbst

Not macht erfinderisch – das gilt vor allem für den Lockdown während der Coronapandemie. Viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sind eingestellt. Freizeitangebote fallen weg, aber auch der Besuch beim Friseur ist vorerst nicht möglich. Was tun, wenn die Haare nicht mehr vorzeigbar sind? Mareile Höppner, 43, legt kurzerhand selbst Hand an – doch das klappt nicht ganz so, wie die Moderatorin sich das vorgestellt hat.

Die 43-Jährige steht regelmäßig für das Magazin "Brisant" in der ARD vor der Kamera. Vor ihrer letzten TV-Aufzeichnung griff die Moderatorin selbst zur Schere, um sich die Spitzen zu schneiden. Auf Instagram zeigt sie ihren Fans in verschiedenen Clips ihr kleines Haar-Experiment.

Doch etwas geht schief, denn am Ende ist eine Seite ist kürzer als die andere. Zu ihrem Instagram-Beitrag schreibt Mareile: "Mein Haarschneideselbstversuch. (...) Nicht nachmachen! Bin jetzt schief“. Die Moderatorin kann über das ungelungene Experiment allerdings lachen. "Das sieht aber keiner, das gleicht sich im Fernsehen alles aus.“

26. Januar 2021

Cathy Hummels: Foto zeigt sie kurz nach der Geburt ihres Sohnes

Vor drei Jahren wurde Cathy Hummels, 32, zum ersten Mal Mutter. Im Januar 2018 durften sie und ihr Mann Mats, 32, ihren Sohn Ludwig, 3, auf der Welt willkommen heißen. Auf Instagram teilte die 32-Jährige nun ein Bild, das sie kurze Zeit nach der Geburt ihres Sohnes zeigt. Dem Schnappschuss stellte sie eine aktuelle Aufnahme gegenüber, um ihren Followern eine wichtige Botschaft zu vermitteln.

Beide Aufnahmen auf der Foto- und Videoplattform zeigen Cathy in Bikinis – dazu schrieb sie: "Zwischen diesen beiden Fotos liegen 3 Jahre. Das 1. zeigt mich 2 Monate nach der Geburt meines Ludwigs und das 2. vor ein paar Wochen am Meer. Gleiche Cathy, aber zwei anders aussehende Körper, obwohl es innerlich der Gleiche ist." Gleichzeitig machte sie deutlich, dass ihre Fans nicht "zwischen 1 und 2 wählen" sollen, sondern die Designerin möchte "eigentlich nur eins sagen: Ladies egal welche Size ihr habt. Ihr seid WUNDERSCHÖN“.

Weiter führte Cathy aus, dass sie vor allem Sport mache, weil es sie in Balance bringt und auch beruhige. Sport hätte außerdem einen positiven Effekt auf ihre Gesundheit und könne ihren Körper "stark machen". "Ich liebe das Gefühl nach einem tollen Work out", beschreibt die Moderatorin ihre Emotionen.

25. Januar 2021

Charlotte Würdig teilt intimen Schnappschuss aus dem Bett

Das ist mal ein Anblick! Charlotte Würdig, 42, scheut sich nicht, ihren Körper auf Instagram zu zeigen. Die Mutter von zwei Kindern ist heute fitter denn je. Ihren Körper musste sie sich aber erkämpfen. Vor allem nach ihren Schwangerschaften brauchte die "Hammerbraut“ viel Disziplin und Motivation. Das Ergebnis können ihre Fans auf Instagram bewundern.

Ihr jüngster Post zeigt die 42-Jährige hüllenlos. Charlotte Würdig posiert auf dem Bett, die Bettdecke bedeckt die wichtigsten Stellen. "Ich bin noch nie so aufgewacht", schreibt Charlotte als Hashtag zu ihrem Post und überlässt den Rest der Fantasie ihrer Follower.

Und denen gefällt, was sie sehen. "Wow. Was für ein Anblick. Wirklich hübsch und sexy", schwärmt ein Instagram-Nutzer. "Traumhaft schön" meint ein anderer. Auch Promis sind von Charlottes Posting angetan. Unternehmerin Judith Williams, 49, lässt beispielsweise ein überwältigtes "Gorgeous" (dt: Großartig) da und Schauspielerin Annika Lau, 41, kommentiert den Anblick einfach mit "Hello". Bei so einem sexy Posting können einem eben schon mal die Worte fehlen …

Heidi Klum zeigt nie zuvor gesehenes Jugendfoto

Heidi Klum, 47, und Instagram gehören zusammen wie Tag und Nacht. Täglich postet die 47-Jährige auf ihrem Account Bilder von ihrem GNTM-Job, ihrem Mann Tom Kaulitz, 31, Schwager Bill Kaulitz, 31, ihren Kids und ihrer Heimat. Doch mit ihrem jüngsten Posting dürfte keiner von Heidis Fans gerechnet haben – denn so hat man das Model noch nie gesehen.

Unschuldig schaut Heidi Klum auf diesem Bild in die Kamera. Der Schnappschuss zeigt die gebürtige Bergisch-Gladbacherin in ihren Jugendjahren. Mit buschigen Augenbrauen blickt Heidi etwas schüchtern in die Kamera. Die Haare hat sie zu einem Dutt gebunden. "Es ist schon eine Weile her....", schreibt die Model-Mama zu der nostalgischen Aufnahme.

Wie alt Heidi zu diesem Zeitpunkt war, verschweigt sie ihren Fans. Auch die Kommentarfunktion hat die 47-Jährige – wie auch schon bei ihren Postings davor –ausgestellt. Schade eigentlich, denn die Meinungen zu dem süßen Schnappschuss wären sicherlich lesenswert gewesen und vermutlich hat die GNTM-Chefin mit dieser privaten Aufnahme so manch einen verblüfft ...

Verwendete Quellen: instagram.com, tag24.de, t-online.de