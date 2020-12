Am Sonntag überlebte Rennfahrer Romain Grosjean wie durch ein Wunder einen schrecklichen Unfall beim Großen Preis von Bahrain. Einen Tag später ist sich seine Frau sicher: Er hat den furchtbaren Crash vor allem wegen seiner Kinder überlebt.

Bei diesen Bildern dürfte manch einem Zuschauer der Atem gestockt sein: Während des Formel-1-Rennens in Bahrain geriet Romain Grosjean, 34, mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke, nachdem er mit einem anderen Rennwagen zusammengestoßen war. Daraufhin fing Romains Wagen Feuer - doch trotz der riesigen Flammen stieg der 34-Jährige selbstständig aus seinem Fahrzeug aus und überlebte diesen Unfall fast komplett unverletzt.

Romain Grosjeans Frau dankt ihren Kindern

Völlig geschockt waren aber nicht nur die Formel-1-Fans, sondern vor allem Romains Frau Marion, mit der er drei Kinder hat: Sacha, sieben, Simon, fünf, und Camille, zwei. Auf Instagram versucht sie am Montag ihre Gedanken zu dem Unfall ihres Mannes zusammenzutragen. Unter anderem schreibt sie, dass sie glaubt, ihr Nachwuchs sei der Grund dafür gewesen, warum ihr Mann diesen entsetzlichen Crash fast unverletzt überstehen konnte. "Danke an unsere Kinder, die ihn dazu gebracht haben, sich aus den Flammen herauszukämpfen. Danke an seinen Mut, seine Hartnäckigkeit, seine Kraft, seine Liebe, sein körperliches Training, das ihn wahrscheinlich auch am Leben erhalten hat. Gestern war mehr als nur ein, sondern gleich mehrere Wunder nötig", so Marions emotionalen Worte.

Darüber hinaus erzählt sie auch, wie sie versucht hat, ihren Kindern zu vermitteln, was ihrem Vater passiert ist. Ihr Papa sei ein Superheld, habe sie ihnen gesagt und dass ein "Schutz aus Liebe" ihn beschützt hätte. Und der "Schutz aus Liebe" hat auf jeden Fall gewirkt, denn wie von seinem Team mitgeteilt wurde, habe sich Romain "nur" leichte Verbrennungen an den Händen und Knöcheln zugezogen und einen Rippenbruch erlitten.

Romain nach dem Unfall "den Umständen entsprechend okay"

Er war auch bereits in der Lage, sich selbst nach dem Unfall zu äußern. "Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich okay bin - also den Umständen entsprechend okay bin. Ich danke euch für all die lieben Nachrichten", lässt Romain seine Fans auf Instagram wissen.

