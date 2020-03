Nathalie Volk: Angst um unerfüllten Kinderwunsch

Erst vor ein paar Tagen machte diese Schocknachricht die Runde: Nathalie Volk ist an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Eine schlimme Diagnose, mit der die Ex-"GNTM"-Kandidatin mit nur 23 Jahren bei einer Routine-Untersuchung konfrontiert wurde. Nun wendet sich ihre Mutter Victoria Volk an die Medien und spricht in einem RTL-Interview über ihre Sorgen. Aber vor allem auch über die Tapferkeit und den Mut ihrer Tochter.

"Wir schaffen das"

"Wie kann man bei so einem jungen Mädchen so eine Diagnose feststellen?" Nathalies Mutter ist fassungslos und macht sich große Sorgen um ihre Tochter. Und auch Nathalie sei besorgt, aber sie ist es, die ihre Mama versucht zu beruhigen.

Wir schaffen das. Mama hab' keine Angst. Wir schaffen das

So wiederholt Viktoria die Worte ihrer Tochter im Interview. Es muss besonders schwer für Viktoria Volk sein, nicht physisch ihrer Tochter beistehen zu können. Denn zurzeit wird die 23-Jährige in den USA behandelt. Dort wohnt Nathalie aufgrund ihrer Schauspiel-Ausbildung. Regelmäßig muss sie nun zur Kontrolluntersuchung, die Heilungschancen stehen gut. Ihre Mutter erzählt, dass der Krebs aufgrund Nathalies jungen Alter von allein verschwinden könnte. Trotzdem sei eine Operation zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen.

Sorge um ihren Kinderwunsch

Nathalie habe keine körperlichen Beschwerden und leide unter keinen Schmerzen, doch ihre Psyche mache ihr zu schaffen. Auch Nathalies Oma hatte Krebs, ihre Gebärmutter musste entfernt werden. Eine Maßnahme, die der 23-Jährige große Sorge bereitet. Immerhin möchte Nathalie später einmal Kinder haben, wie ihre Mutter verrät.

Eine Schwangerschaft ist möglich, so wie ich es verstanden habe. Es könnte aber Komplikationen geben, wie Fehlgeburt oder Frühgeburt

So macht sich Victoria Volk Sorgen. Es ist ein großer, seelischer Druck, der auf Nathalie lastet. Bald fliegt Victoria Volk in die USA, um ihrer Tochter beizustehen. Und dann ist da auch noch Nathalies Freund, Frank Otto (62), der ihr zur Seite steht. Wie schön, dass sie auf ihrem Weg so große Unterstützung hat. Und auch wir wünschen dir und deiner Familie ganz viel Kraft, liebe Nathalie.

Wer ist Nathalie Volk?

Sie ist deutsches Model und Realtity-TV-Teilnehmerin.

Nathalie ist 23 Jahre alt.

Zu sehen war sie erstmals bei "Germanys Next Topmodel" und darauf bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus".

Seit einigen Jahren sind Nathalie und Unternehmer Frank Otto ein Paar.

Verwendete Quelle: RTL.de