Nathalie Volk Sie bestätigt die Trennung von Timur Akbulut

von Julia Nothacker

Nathalie Volk meldet sich erstmals nach den Trennungsgerüchten um sie und Timur Akbulut in der Öffentlichkeit und bestätigt nun gegenüber GALA: "Timur und ich haben uns im Guten getrennt!"

Die ehemalige GNTM-Kandidatin, die den Künstlernamen Miranda DiGrande trägt, sorgte am gestrigen Donnerstag (28. Oktober 2021) für Schlagzeilen, weil sie sämtliche gemeinsame Fotos löschte und noch dazu ein kryptisches Statement in ihrer Instagram-Story postete. "Wenn Gott eine Tür schließt, hör auf, dagegen zu hämmern. Was auch immer sich dahinter befand, war nicht für dich bestimmt. Bedenke die Tatsache, dass er sie vielleicht geschlossen hat, weil er weiß, dass du so viel mehr wert bist." Ein klares Zeichen dafür, dass irgendwas zwischen Nathalie Volk, 24, und Timur Akbulut, die sich erst vor ein paar Wochen verlobt haben, nicht stimmt.

Heute dann überraschte das Model mit einem Foto aus dem Krankenhaus in New York. Auf dem Foto ist lediglich ihre Hand zu sehen, um die ein Bändchen aus dem Krankenhaus angebracht ist.

Nathalie Volk leidet unter Herzproblemen

Jetzt spricht Nathalie bei GALA Klartext: "Ich bin hier wegen eines gebrochenen Herzens", sagt sie doppeldeutig und ergänzt: "Na ja, es ist nicht wirklich ein gebrochenes Herz, wegen dem ich hier bin, aber ich habe schon seit ein paar Monaten sehr starke Herzprobleme und Schmerzen in der Brust. Ich muss vorerst noch hier bleiben, denn mein Blutdruck ist extrem hoch. Ein bisschen besser geht es mir aber schon, denn ich konnte mich, nachdem ich zwei Tage lang nicht geschlafen habe, endlich mal wieder ausruhen."

Doch nicht nur gesundheitlich geht es Nathalie momentan nicht gut, auch privat ist sie gerade sehr aufgebracht: "Es ist im Moment schwierig, ich weiß noch nicht genau, was ich will", sagt sie in Bezug auf das Liebes-Aus mit Timur. Schade, dass Nathalies Wunsch, die betont, grundsätzlich auf loyale Männer zu stehen, von einer eigenen Familie in der Türkei geplatzt ist.

Schauspielkarriere in den USA?

Doch nach der privaten Enttäuschung könnte es für Nathalie zumindest beruflich wieder besser laufen, denn dass sich die 24-Jährige aktuell in den USA befindet, hat seinen Grund. Nathalie arbeitet an ihrer Schauspielkarriere und verfolgt damit wieder ihren Traum, an dem sie schon vor Timur gearbeitet hat. Nach den turbulenten letzten Jahren ist ihr die Erfüllung ihres Schauspieltraums auf jeden Fall zu wünschen.

Verwendete Quelle: eigenes Interview

