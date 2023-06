Nazan Eckes: Große Veränderung! Die TV-Moderatorin erfüllt sich einen Traum

Tschüss, Deutschland! Nazan Eckes verlagert ihr Leben Stück für Stück nach Mallorca. Die Entscheidung der TV-Moderatorin wird ihr Leben und das ihrer Kinder nachhaltig verändern.

Nazan Eckes, 47, liebt Mallorca und besitzt in der Gegend um Pollença eine eigene Finca. Doch aus dem mehrere Wochen andauernden Aufenthalt im Jahr wird nun etwas Dauerhaftes, denn die einstige "Extra"-Moderatorin wagt einen Schritt, der auch das Leben ihrer Söhne Lounis und Ilyas verändern dürfte: Sie will sich fest auf der Baleareninsel niederlassen.

Nazan Eckes: Stück für Stück nach Mallorca

"Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfters auf der Insel", erklärt Nazan Eckes im Gespräch mit dem "Mallorca Magazin" am Rande der Eröffnungsgala des ATP-Tennisturniers und führt weiter aus: "Ich arbeite gerade daran, bald fest auf Mallorca zu wohnen."

Das Haus mit Pool, das Eckes bereits seit mehreren Jahren besitzt, befindet sich im Norden der Insel. Im Fernsehen wird die gebürtige Kölnerin aber weiterhin präsent sein. Sie erklärt: "Ich fliege ja ohnehin für die Arbeit viel hin und her, ich bin ja schon länger nicht mehr fest an einem Ort. In Zukunft fliege ich dann einfach von Mallorca aus."

Die 47-Jährige liebe "die Natur, die Berge, das Meer und die Sonne" auf Mallorca. Sie habe sich "schon immer vorgenommen, irgendwann in so einer Umgebung" zu leben. "Und jetzt wird dieser Traum nach und nach wahr", was Eckes "sehr glücklich" machen würde.

Co-Parenting mit ihrem Ex-Mann Julian Khol

Schon das letzte gemeinsame Weihnachtsfest mit Ex-Mann Julian Khol, 43, einem österreichischen bildenden Künstler, hatte Nazan mit den Söhnen ungeplant auf Mallorca verbracht. Aufgrund von Krankheit musste die Familie umplanen und die Festtage in der Sonne verbringen, anstatt "wie jedes Jahr traditionell in Wien bei den Großeltern", schrieb Eckes Ende 2023 in einem Instagram-Beitrag.

Mit ihrem Ex – die Trennung wurde im Oktober 2022 bekannt – verbindet Nazan laut eigener Aussage ein freundschaftliches Verhältnis. Eckes und Khol lernten sich 2008 auf dem Wiener Life Ball kennen und gaben sich 2012 in Florenz das Jawort.

Verwendete Quellen: mallorcamagazin.com, instagram.com

Dieser Artikel erschien auf GALA.

jse