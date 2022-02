Auf einem Termin in Düsseldorf greift Queen Elisabeth am Buffet zu einer Frikadelle.

Queen Elisabeth feiert in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Anlässlich dessen erinnert sich Fernsehkoch Nelson Müller an einen Termin in Düsseldorf zurück, bei dem er für sie kochen durfte.

Es ist die längste Regentschaft in Großbritannien aller Zeiten: Queen Elizabeth, 95, ist seit 70 Jahren an der Macht, und das wird in diesem Jahr ausgiebig gefeiert. In ihren sieben Jahrzehnten als britische Königin hat Elizabeth II. sicher schon viele üppige Verköstigungen erleben dürfen, hat aber dennoch ein Herz für die einfachen Leckerbissen. Fernsehkoch Nelson Müller erinnerte sich nun bei einer TV-Sendung an den Tag, wo er der Königin von England einen herzhaften Snack zubereiten durfte.

Ein besonderer Moment für Nelson Müller

Zusammen mit den Moderator:innen Frauke Ludowig, 58, und Nikolaus Blome, 58, schwelgt Fernsehkoch Nelson Müller, 42, in Erinnerungen an die bisherige Regentschaft der Queen. Ein Ereignis ist ihm dabei besonders im Kopf geblieben: Ein Termin in Düsseldorf, bei dem er die Königin persönlich erleben durfte. "Ich kann nur so viel sagen: Sie hat mal eine Frikadelle von mir gegessen", warf er in der Runde und brachte alle Anwesenden zum Staunen. Wie es dazu kam, erfahrt ihr im Video.

Verwendete Quelle: RTL