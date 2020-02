Brad Pitt: Gefühlvolle Dankesrede an seine Kinder

Brad Pitt kann sich freuen: Seine Darstellung im Tarantino-Film "Once Upon A Time in Hollywood" hat ihm einen wohlverdienten Oscar eingebracht. Als er den Preis akzeptiert nutzt Pitt die Gelegenheit in dem Wissen, dass nun die Augen der Welt auf ihn gerichtet sind. Zunächst bringt er scharfe Kritik an der Politik von US-Präsident Trump vor - doch dann wechselt er den Kurs und rückt seine Familie in den Mittelpunkt. Im Video seht ihr seine emotionale Ansprache in voller Länge.