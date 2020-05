Danni Büchner: Morddrohungen und purer Hass

Klar, natürlich kann man von Danni Büchner genervt sein, so wie von vielen anderen Reality-TV-Stars auch. Das ist in vielen Trash-Formaten ja auch durchaus so gewollt, denn was wäre eine Show wie das Dschungelcamp ohne Stars, die bei den Fans sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen? Doch manche Zuschauer ziehen daraus den Fehlschluss, man könnte die Stars gleich dafür bedrohen und belästigen, dass sie nicht jedermanns Geschmack sind. Danni Büchner kann ein Lied davon singen: Auf Instagram zeigte sie, welche unfassbaren Morddrohungen sie per Post bekommt. Im Video von RTL.de http://rtl.deseht ihr, wie gestört manche Leute auf sie reagieren - und dabei auch vor ihrer Familie nicht zurückschrecken.