Die britischen Royals sagen gemeinsam "Danke!"

Grazie, thank you, merci, muchas gracias - ein "Danke" klingt einfach in jeder Sprache schön und ist wichtig zwischendurch auszusprechen, damit Dinge nicht als selbstverständlich hingenommen werden. Das haben sich auch die britischen Royals gedacht und sich am "International Nurse Day" für ein Video zusammengetan. Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Camilla, Herzogin Catherine und Co. finden alle herzliche Worte, um ihre Anerkennung den Krankenpflegern zu zollen. Einige nehmen sich sogar die Zeit, mit den Helfern persönlich zu sprechen. Die herzerwärmenden Aufnahmen siehst du im Video.

Verwendete Quelle: Instagram