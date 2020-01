Die emotionalen Reaktionen der Oscar-Nominierten

Egal, ob es die erste Nominierung des Lebens ist oder man bereits ein alter Oscar-Hase ist: Auch für Hollywoods Film-Elite ist die Verkündung der Oscar-Nominierungen ein aufregender Moment – gerade, wenn man zu den potentiellen Preisträgern gehört. Neben "Joker" mit insgesamt elf Nominierungen, gehören auch "The Irishman", "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood" mit jeweils zehn Nominierungen zu den vorläufigen Siegern der Oscars 2020, die dieses Jahr am 9. Februar stattfinden. Die emotionalsten Reaktionen der Nominierten haben wir im Video zusammengefasst.