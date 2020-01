Elena Miras: Tränen in Australien

Ab Freitag kämpfen in Australien wieder zwölf mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten um die heißbegehrte Dschungelkrone. Doch schon bevor es losgeht, ist eine Kandidatin mit ihren Nerven völlig am Ende. Elena Miras, 27, bekannt aus „Love Island“ und „Das Sommerhaus der Stars“, bricht nach ihrer Landung in Australien in Tränen aus. Völlig aufgelöst erzählt sie im RTL-Interview, warum sie jetzt schon so sehr leidet – dahinter steckt nämlich nicht die Angst vor Ekel-Prüfungen oder Zoff mit ihren Mitkandidaten, sondern etwas ganz anderes.

Verwendete Quelle: http://rtl.de