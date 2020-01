Heidi Klums Gefühls-Beichte: "Mit allem allein!"

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben sich scheinbar gesucht und gefunden: Spätestens seit ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr, sind sie das deutsche Promi-Traumpaar schlechthin. Doch in der Liebe ist für Heidi nicht immer alles so rosig, wie sie auf den ersten Blick dachte. Gegenüber dem amerikanischen "People"-Magazin gab sie nun sehr persönliche Einblicke in ihren Liebes- und Beziehungsstatus. Seht im Video, mit welcher Beichte sie Fans und Medien plötzlich überrascht hat!