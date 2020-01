Jasmin Tawil: Kein Geld, um nach Hause zu kommen

Jasmin Tawil hat eine bewegte Zeit hinter sich: Nach der Trennung von Adel Tawil folgte eine öffentlicher Konflikt der beiden, der zu einer regelrechten Schlammschlacht wurde. Anschließend war Jasmin plötzlich verschwunden - nun erzählt sie im Gespräch mit RTL.de, wie ihr neues Leben auf Hawaii aussieht.

Große Sorge nach dem Verschwinden

Nicht nur ihre Fans waren damals sehr beunruhigt, als die Sängerin und Ex-GZSZ-Schauspielerin monatelang nicht aufzutreiben war. Als ihr Vater sich verzweifelt an die Öffentlichkeit wendete, wurde die Sorge kurz zu einer regelrechten Panik - bis Jamsin sich plötzlich aus Hawaii meldete. Die schmerzhafte, lange Trennung von ihrem Ex-Mann Adel hatte tiefe Wunden in ihrer Seele hinterlassen - auf Hawaii versucht sie nun, einen neuen Anfang zu finden.

Panikattacken und Posttraumatische Belastungsstörungen

Im Gespräch mit RTL zeigte sich Tawil erstaunlich offen: "Ich habe nicht so gute Erfahrungen in meinem Leben gemacht, sei es in Liebesbeziehungen oder in meiner Kindheit", erzählte sie im Interview. "Ich habe das lange nicht verarbeitet, habe das alles immer nur runtergeschluckt und habe das vergraben in meinem Unterbewusstsein." Die Folgen für ihre mentale Gesundheit waren verheerend: "Es fing in Los Angeles an, wo ich das erste Mal eine riesige Panikattacke bekommen hab, im Straßenverkehr", so Tawil. "Ich bekam plötzlich einen ganz hohen Herzschlag, wollte nur wegrennen - es ist so ein Überlebenskampf, den man innerlich durchmacht." Für Experten ist wahrscheinlich, dass die Dauerbelastung sich von einer erhöhten Stress-Belastung zu einer handfesten posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt hat.

Neues Leben auf neuer Basis

Auf Hawaii versuchte Tawil, endlich Frieden und Stabilität zu finden. Dabei zeigt sich auch, dass es große Unterschiede zu ihrem früheren Millionärs-Lifestyle gibt. Im Video erzählt sie offen, wie sie jetzt neu durchstarten möchte - und warum ihr sogar das Geld für die Rückreise fehlt.