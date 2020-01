Joseph Hannesschläger: "Rosenheim-Cop" findet letzte Ruhe

Noch immer sitzt der Schock tief: Als Joseph Hannesschläger am 20. Januar mit nur 57 Jahren verstarb, waren Fans und Familie ins Mark erschüttert. Auch, wenn der Schauspieler sein Krebsleiden schon lange vorher öffentlich gemacht hatte, war die Hoffnung bis zuletzt geblieben. Nun wurde er am Montag in München beigesetzt. Hunderte von Fans erschienen, um ihrem Joseph die letzte Ehre zu erweisen - eine Übertragung der Trauerfeier über Lautsprecher machte es ihnen möglich, direkt an der Bestattung teilzunehmen. Im Video von RTL.de seht ihr, was Fans und Weggefährten an diesem traurigen Abschied zu sagen hatten.