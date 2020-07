Hollywoodstar Kelly Preston ist verstorben - das hat ihr Mann John Travolta in einem bewegenden Posting auf Instagram offiziell bekannt gegeben.

John Travolta trauert um seine Frau: Kelly Preston verstarb im Alter von 57 Jahren, wie der Schauspieler auf Instagram bekannt gegeben hat. Das Paar war seit 1991 in zweiter Ehe verheiratet und hatte drei gemeinsame Kinder.

Weit mehr als nur "Frau Travolta"

Auch wenn Preston in den letzten Jahren vor allem an der Seite ihres Mannes am roten Teppich auftrat, war sie auch vor ihrer Ehe ein großer Star und feierte große Erfolge in Filmen wie "Twins" und "Jerry Maguire" an der Seite von Arnold Schwarzenegger und Tom Cruise. Ihre Brustkrebs-Erkrankung wollte sie vor ihrem Tod nicht öffentlich machen. Auf Instagram bedankt sich Travolta auch ausdrücklich bei den Ärzten und Pflegern, die Preston in ihren letzten Stunden begleitet haben - und erklärt, dass er sich zunächst etwas zurückziehen wird. "Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um für meine Kinder da zu sein, die ihre Mutter verloren haben", schreibt Travolta auf Instagram. "Vergebt mir im Voraus, wenn ihr jetzt länger nichts von uns hört."