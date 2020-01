Kobe Bryant: Trauer und Verzweiflung bei Stars und Weggefährten

Kobe Bryant hatte noch viel vor sich: Der 41-Jährige hatte sich zwar vor einiger Zeit vom Basketball zurückgezogen, aber für seine zweite Lebenshälfte schon viele ehrgeizige Projekte gestartet. Als am Sonntagabend der Hubschrauber, in dem er mit seiner Tochter Gianna saß, wegen dichtem Nebel in L.A. mit einem Hügel kollidierte, starben beim Absturz die Insassen an Bord. Die Todesnachricht schockierte nicht nur Sport-Fans in aller Welt, auch Freunde und langjährige Weggefährten aus der Prominenten-Szene in Los Angeles sind fassungslos angesichts dieser Tragödie. Im Video seht ihr, wie sie auf Twitter und Instagram um ein einmaliges Sport-Talent trauern.