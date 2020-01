Sexy und selbstbewusst: Lizzo zeigt Bikini-Body auf Instagram

Lizzo hat keine Lust sich von irgendwem etwas vorschreiben zu lassen - vor allem, wenn es um ihren Körper und ihre Figur geht. Im Gegenteil: In knappen oder hautengen Outfits feiert sie auf der Bühne immer wieder ihre Schönheit und ermutigt ihre Fans, es ebenso zu tun. Sogar im "Playboy" war Lizzo zu sehen - als deutliches Statement gegen die dünnen, durchtrainierten Frauen, die dort normalerweise als vermeintlicher "Männertraum" präsentiert werden.

Attacke von Promi-Trainerin

Das gefällt natürlich nicht jedem. Star-Trainerin Jillian Michaels hielt sich in einem Interview nicht mit ihrer Meinung darüber zurück, wie ein Körper ihrer Meinung nach eigentlich aussehen sollte. "Warum feiern wir ihren Körper?", sagte sie im Interview mit Buzzfeed News. "Warum kümmert uns das? Warum feiern wir nicht lieber ihre Musik? Denn es wird nicht so toll sein, wenn sie später Diabetes hat." Auf Nachfrage ergänzte Michaels: "Ich liebe ihre Musik, mein Kind liebt ihre Musik. Aber es gibt keinen Zeitpunkt, an dem ich denke: 'Oh, ich bin so froh, dass sie so übergewichtig ist."

Die perfekte Antwort

Eine klare Ansage - und für viele der Startschuss für ein Promi-Duell. Schließlich sind gerade Rapper/innen nicht gerade verlegen darin, sich deutlich mit verbalen Attacken gegen solche Angriffe zu wehren. Nicht so Lizzo: Sie zeigte eindrucksvoll, wie man sich gegen Kritik und Body-Shaming wehrt, ohne sich einen Schlagabtausch in den Medien zu liefern. Was war ihre Antwort? Bikini-Fotos am Strand von Neuseeland, die besser als jede schlagfertige Antwort vermitteln, wie glücklich Lizzo ist - egal, was andere Menschen denken. Dazu schrieb sie die inspirierende Botschaft:

Ich liebe dich. Du bist wunderschön. Du kannst alles schaffen. (Wiederholt das!)

Im Video seht ihr auch, mit welchen gut gelaunten Clips Lizzo ihren Bikini-Body gleich auf Instagram weiter gefeiert hat!