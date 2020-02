Meghan Markle: Doppelgängerin sieht ihr zum Verwechseln ähnlich

Hat Meghan Markle eine Zwillingsschwester? Wenn man sich die Fotos von Influencerin Akeisha Land ansieht, könnte man das fast für möglich halten. Die 39-jährige Amerikanerin ist in Aussehen, Styling und Auftreten so unglaublich dicht an Meghan Markle dran, dass vermutlich selbst ihre eigene Mutter so einige Fotos nicht ganz zweifelsfrei einordnen kann. In Lands Familie wurde schon länger darüber gescherzt, wie ähnlich sie der prominenten Herzogin sieht - nun ist ihr Instagram-Kanal urplötzlich sehr gefragt. Im Video könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie sehr die beiden einander ähneln!