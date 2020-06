Herzogin Meghan: Emotionale Worte zur "Black Lives Matter"-Bewegung

Sie habe lange überlegt, was sie sagen könne und wolle zu der aktuellen Situation in den USA. Seit bei einem gewalttätigen Polizeieinsatz der Afroamerikaner George Floyd ums Leben kam, gehen im ganzen Land die Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straßen. Herzogin Meghan setzt viel Hoffnung in die junge Generation, die teilweise nicht einmal 18-jährigen Demonstranten, die aktuell in so vielen US-amerikanischen Städten protestieren und unter anderem "Black Lives Matter" skandieren. Im Video zeigen wir Meghans emotionale Worte an die Demonstranten.