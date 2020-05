Meghan Markle: Zuckersüßes Bilderbuch-Video zu Archies Geburtstag

Doch tatsächlich: Inzwischen ist es ein Jahr her, dass Harry und Meghan die Geburt von ihrem kleinen Archie bekannt gegeben haben. Zum ersten Geburtstag machen die beiden der Welt nun ein ganz besonderes Geschenk: Auf der Instagram-Seite der Organisation "Save the Children UK" posteten sie ein Video, in dem Meghan ihrem Baby eines seiner liebsten Bilderbücher vorliest. Archie selbst ist begeistert, versucht aber zwischendurch noch weitere Bücher ins Spiel zu bringen, bis selbst "Kameramann" Harry irgendwann in seine Aufnahmen lachen muss. Gekoppelt an das Video ist ein Spendenaufruf: Meghan und Harry hoffen, auf diesem Wege Geld für Kinder in Not sammeln zu können.