Sie ist wieder da: Meghans erster Auftritt seit dem royalen Rücktritt

Andere hätten sich in ihrer Situation wahrscheinlich erst einmal wochenlang zu Hause verkrochen, doch Herzogin Meghan zeigte sich jetzt zum ersten Mal seit der royalen Krise wieder in der Öffentlichkeit. Bei einem Termin in dem Frauenzentrum "Downtown Eastside Women’s Centre" in Vancouver begeisterte sie die anwesenden Mitarbeiter und posierte sogar für ein Foto. Offensichtlich will sich die Herzogin weiterhin für Themen engagieren, die ihr am Herzen liegen. Meghan ist dafür bekannt, sich besonders für Frauenrechte stark zu machen. Im Video berichten wir weitere Hintergründe zum Besuch der Herzogin.