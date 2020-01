Royaler Fototrick: Deshalb sehen Kate und Meghan auf jedem Foto so gut aus

Ist euch schon mal aufgefallen, dass Kate Middleton und Meghan Markle auf jedem Foto einfach umwerfend schön aussehen? Egal wo sie sind und welches Outfit sie tragen, sie haben auf jedem Bild eine umwerfende Ausstrahlung. Das verdanken sie vor allem einem raffinierten Trick, den wir auch für uns selbst übernehmen können!

Foto-Strategien der Royals

Doch auch außerhalb von öffentlichen Auftritten schaffen es Kate und Meghan immer wieder, mit außergewöhnlichen Fotos für Schlagzeilen zu sorgen. Vor allem auf Instagram ist die Royal Family mit den Jahren zu einer echten Social-Media-Größe geworden. Während das Königshaus traditionell eher keinen Blick hinter die Kulissen der Monarchie mochte, sind spätestens mit Prinz William alle Dämme gebrochen: Mit einem unnachahmlichen Geschick verstand er es, Plattformen wie Instagram neu für die Royal Family zu entdecken und gezielt einzusetzen. Denn natürlich möchte die Öffentlichkeit etwa Fotos von Familie und Nachwuchs sehen - warum also nicht einfach den lästigen Paparazzi den Wind aus den Segeln nehmen, und selbst Fotos aus dem Familienalltag zeigen, die viel besser sind? Zusätzlicher Vorteil: Die Royal Family hat die volle Kontrolle darüber, welche Bilder in Erinnerung bleiben - und welches Bild sich die Öffentlichkeit von dem Leben und der Arbeit der Familie macht.

Plötzlich zum Greifen nah

Dabei sind die privaten Aufnahmen von Augenblicken, die Eltern und Kinder der Royal Family miteinander genießen, natürlich nicht das einzige Mittel, dass ihnen so viel Instagram-Fame eingebracht hat. Auch das "Throwback Picture", in dem ein Blick zurück in die eigene Vergangenheit geworfen wird, ist bei der Royal Family beliebt - und führt oft vor Augen, dass sie natürlich trotz allem prunkvollem Palast-Leben nur Menschen sind, die wie wir selbst früher mal unvorteilhafteren Geschmack bei Frisur und Outfit hatten.

Jedes Bild ein Volltreffer

Wie aber schaffen es speziell Kate und Meghan, bei jedem Outfit nur so fotografiert zu werden, dass sie auf den Bildern ausnahmslos vorteilhaft rüberkommen? Im Video seht ihr, welche Tricks ihnen zu perfekten Fotos verhelfen!