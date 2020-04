Melania Trump: Mit diesen Worten stellt sie ihren Mann in den Schatten

Melania Trump, 49, dankt dem medizinischen Fachpersonal für die Arbeit, die es leistet und den Senioren dafür, dass sie die Anordnungen und Verhaltensregeln der Regierung befolgen. Außerdem ruft sie die Kinder dazu auf, weiter fleißig zu sein, zu lesen, zu lernen und anderen zu helfen. Über die sozialen Netzwerke wendet sich die First Lady gerade in kleinen Videobotschaften an das amerikanische Volk und stellt ihren Mann Donald Trump, 73, damit in den Schatten. Während der US-amerikanische Präsident sich aktuell wieder hauptsächlich mit verwundernden Äußerungen in die Öffentlichkeit begibt, will Melania die Amerikaner ermutigen.